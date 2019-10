Foto: AP

Auf der Suche nach neuen Einnahmen gehen heimische Mobilfunker neue Wege. Bereits seit einem Jahr werden auch E-Scooter verkauft, nun wird auch Strom angeboten. So bieten A1 und der Verbund ein Kombi-Angebot aus Internet und Strom in den Bundesländern Niederösterreich und Salzburg an. Neukunden bekommen 8 Monate Strom spendiert und ein Huawei MediaPad, wenn sie zu den A1 Internetprodukten A1 Internet und A1 TV Kombi zusätzlich zum Verbund wechseln.

Große Mobilfunker sind derzeit gezwungen neue Einnahmequellen zu erschließen – da ihnen Diskonter erfolgreich Kunden abjagen. (red, 7.10. 2019)