Die Kindle Kids Edition weist ein angepasstes Interface auf. Foto: Proschofsky / STANDARD

Mit den "Kids Editions" seiner Tablets richtet sich Amazon seit einigen Jahren erfolgreich an Eltern und deren Nachwuchs. Nun gibt es für ein weiteres, populäres Produktion des Online-Händlers eine entsprechende Spezialversion.

Kindle für Kinder

Mit der Kindle Kids Edition hat Amazon nun eine neue Variante von Amazons E-Book-Reader vorgestellt. Wie der Name schon verrät, richtet sie sich diese ganz an Kinder, und dafür wurden diverse Softwareoptimierungen vorgenommen. So können die Kinder aber gezielt Begriffe nachschlagen, die sie nicht verstehen. Der Kindle merkt sich die gesuchten Wörter dann gleich, und fasst diese in einem eigenen Vokabeltrainer in Form von Karten für späteres Lernen zusammen. Außerdem gibt es Auszeichnungen wie "Bücherwurm" oder "Überflieger" für besonders eifrige Leser, und eine eigene Oberfläche, die Kindern das Aufspüren neuer Bücher erleichtern soll.

Wer sich die Kindle Kids Edition kauft, bekommt dazu auch gleich ein Jahr Zugriff auf "Freetime unlimited", einen Abodienst von Amazon, in dem über tausend kindergerechte Titel enthalten sind. Außerdem gibt es eine "Sorglosgarantie", im Falle von Beschädigungen tauscht Amazon den E-Book-Reader im Zeitraum von zwei Jahren nach dem Kauf einfach aus. Die Hardware entspricht der aktuellsten Kindle-Generation von Amazon, es gibt also ein sechs Zoll großes E-Ink-Display mit 167 PPI Pixeldichte.

Auf Englisch bietet die Kids Edition mit "Wordwise" noch ein zusätzliches Feature, das schwierige Begriffe direkt im Text erklärt. Foto: Proschofsky / STANDARD

Die Kindle Kids Edition kann ab sofort um 109,99 Euro vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt dann ab dem 30. Oktober. Im Preis enthalten ist eine Schutzhülle, die es wahlweise in den Farben Blau oder Pink gibt.

Fire HD 10

Parallel dazu stellt Amazon eine neue Generation seine Tablets Fire HD 10 vor. Auf der Hardwareseite gibt es hier nur kleinere Anpassungen, so kommt nun ein etwas schnellerer Prozessor mit acht Kernen statt wie bisher vier zum Einsatz. Daraus soll laut Amazon eine um 30 Prozent gesteigerte Performance resultieren. In einem kurzen Test zeigten sich trotzdem die gewohnten Hänger, die von einer solchen Low-End-Hardware zu erwarten sind.

Das neue Fire HD 10 basiert erstmals auf Android 9. Foto: Proschofsky / STANDARD

Auch die WLAN-Performance (Dualband 802.11ac) und die Akkulaufzeit sollen optimiert worden sein. Ansonsten gibt es ein 10,1-Zoll-Display mit 1920 x 1200 Pixel, 2 GB RAM und – eine echte Premiere für Amazon – einen USB-C-Anschluss. Der lokale Speicherplatz liegt bei 32 oder 64 GB, der via MicroSD-Karte erweitert werden kann. Als Software kommt Fire OS 7 zum EInsatz, das erstmals auf Android 9 setzt. Daraus ergeben sich neue Funktionen wie ein Bild-im-Bild-Modus.

Kids Edition

Natürlich gibt es auch vom Tablet wieder eine eigene Kids Edition. Diese zeichnet sich unter anderem durch eine einjährige Mitgliedschaft zu Freetime Unlimited aus, über die diverse Spiele und andere Inhalte erhältlich sind. Auch hier ist eine spezielle Hülle inkludiert, und die zweijährige Sorglosgarantie wird ebenfalls geboten.

Dazu kommen noch diverse Kindersicherungsfunktionen, über die Eltern die Aktivitäten ihres Nachwuchs im Auge behalten und begrenzen können. In einem eigenen Eltern Dashboard können sich dabei wöchentliche Aktivitätsberichte liefern lassen. Zudem ist es möglich verschiedene App-Profile für unterschiedliche Altersklassen anzulegen, damit etwa Geschwister ein jeweils für sie angepasstes Angebot vorfinden. Auch ist es möglich Zeitlimits für einzelne Aktivitäten festzulegen. Darüber können dann etwa gezielt Spiele gesperrt werden, bis ein gewisses Niveau an Lerntätigkeiten absolviert wurde.

Die Kids Edition des neuen Fire HD 10. Foto: Proschofsky / STANDARD

Das Fire HD 10 ist um 149,99 Euro in den Farben Dunkelblau, Schwarz, und nun auch Weiß erhältlich. Die Kids Edition schlägt mit 199,99 Euro zu Buche. Beide Ausführungen können ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt ebenfalls ab dem 30. Oktober. (apo, 7.10.2019)