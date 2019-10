Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Montag 67 Jahre alt geworden. In Russland können sich Männer in diesem Alter bereits zur Ruhe setzen. Nach der im vergangenen Jahr beschlossenen Neuregelung müssen sie bis zum 65. Lebensjahr arbeiten.

Putins vorerst letzte Amtszeit endet laut Verfassung in fünf Jahren. Seine politische Zukunft über das Jahr 2024 hinaus ließ er bisher offen. Seinen Geburtstag wollte Putin nach Angaben des Kremls in der Natur mit Verwandten und Freunden verbringen. Wo genau, wurde nicht mitgeteilt. In der Nacht auf Montag veröffentlichte der Kreml Bilder sowie ein Video, das Putin beim Wandern und Pilze sammeln in der sibirischen Taiga zeigt.