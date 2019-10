Bei Feuerwehrmann Franck Pasquier (Pierre Niney) und seiner Frau Cécile Pasquier (Anaïs Demoustier) ist zu Beginn noch alles gut. Foto: Polyfilm

Der Tod ist ein ständiger Begleiter der Feuerwehr. Franck Pasquier (Pierre Niney) ist sich dieser Gefahr bei seiner Arbeit durchaus bewusst. Nach mehreren Einsätzen gerät der frischgebackene Vater tatsächlich selbst in die Flammen und ist danach physisch und psychisch gezeichnet.

Im Film Durch das Feuer (frz. Titel: Sauver ou périr) zeichnet Regisseur Frédéric Tellier den mühsamen Versuch Francks nach, seine verlorene Existenz zurückzuerlangen. Franck brillierte zuvor durch sein athletisches wie auch selbstloses Auftreten. Nach dem Unfall sieht man ihn jedoch die meiste Zeit in Bandagen. Getrennt von Familie und Freunden, bezeichnet er sich selbst fortan als "Monster".

Sichtbare Wunden

Von Verlustängsten und Selbsthass geplagt, schlittert Franck in eine selbst auferlegte Isolation. Er denkt immer wieder über Selbstmord nach. Seine Frau Cécile (Anaïs Demoustier) steht mehrere Male kurz davor, sich von ihm zu trennen. Zu sehr hat sie die Erfahrung mit dem Schattendasein ihres Mannes in die Depression getrieben. Die Stärke des Films zeigt sich vor allem in diesen Momenten. Doch gerät Durch das Feuer in seinen letzten Einstellungen auf eine etwas unstimmige Fährte.

Mit der zunehmenden Sorge um Franck (Pierre Niney) schwindet mehr und mehr Céciles (Anaïs Demoustier) Liebe zu ihm. Foto: Polyfilm

Der Weg zurück

Hatte Franck lange Zeit große Probleme damit, sich selbst anzusehen, schließt der Film mit einem harmonischen Bild: Mutter, Vater und Tochter betrachten sich gegenseitig im Spiegel und zeigen eine typische, glückliche Familie. Zuvor verkleidete sich Franck sogar als Clown, um seine Familie zu bespaßen.

Es hätte dem Film besser gestanden, die düsteren Momente durchzuhalten. Diese letzten pathetischen Szenen kann man als Misstöne ansehen, die aber aufgrund der sonst kraftvollen Darstellung von Niney und Demoustier zu verzeihen sind. (Huy Van Jonny Diep, 9.10.19)