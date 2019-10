Der US-Präsident war zuvor in Berufung gegangen – Seine Anwälte sehen "politisch motivierte" Untersuchungen

Trump hat wieder einmal vor Gericht verloren. Foto: REUTERS/Yuri Gripas

Die New Yorker Staatsanwaltschaft fordert weiterhin die Herausgabe der Steuererklärung von US-Präsident Donald Trump. Am Montag wies Victor Marrero, Bezirksrichter des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York, Donald Trumps Berufung zurück.

Zuvor hatte Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance die Herausgabe von Trumps persönlichen und geschäftlichen Steuererklärungen von acht Jahren angeordnet. Er hat die Trump Organization angewiesen, Daten über die Zahlungen von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zu veröffentlichen, mit der Trump ein Verhältnis gehabt haben soll. Zudem geht der Präsident rechtlich gegen Forderungen mehrerer Kongressausschüsse vor, Einblick in seine Steuerunterlagen zu bekommen.

Die Anwälte des Präsidenten sprechen von "politisch motivierten Untersuchungen", da der Bezirksstaatsanwalt ein Demokrat sei. Vance wiederum warf dem Präsidenten und sein Team vor, bei der Untersuchung auf Zeit zu spielen.

Trump brach mit Tradition

Im Mai hatte das Bundesgericht die Offenlegung von Trumps Steuererklärung angefordert, er müsse der Forderung des Repräsentantenhauses nachkommen. Der Präsident ging in Berufung.

In den USA ist es seit einigen Jahrzehnten üblich, dass Präsidentschaftskandidaten noch im Wahlkampf ihre Steuererklärung veröffentlichen. Trump brach mit der Tradition mit der Begründung, seine Steuererklärung sei viel zu kompliziert.

Das Büro des Justizministers William P. Barr gab keine Auskunft, ob gegen den Präsidenten in der Angelegenheit ermittelt werden könnte. Die Verfassung gibt nicht explizit an, ob ein amtierender Präsident wegen eines Verbrechens angeklagt werden kann. (red, 7.10.2019)