In dieser Galerie: 2 Bilder Merkels Regierung erntete viel Kritik für das Klimaschutpaket. Foto: AP Aktivisten der Extinction Rebellion haben am Montag in mehreren europäischen Städten protestiert. Foto: Reuters

Außentemperaturen unter zehn Grad Celsius haben die Aktivisten der Extinction Rebellion nicht davon abgehalten, sich in den frühen Morgenstunden am Montag auf die Straßen Berlins zu legen. Die Demonstranten, die für mehr Umweltschutz auf die Straße gehen, blockierten am Montag eine zentrale Kreuzung in der deutschen Hauptstadt, wo fünf mehrspurige Straßen aufeinandertreffen. Auch in anderen europäischen Städten legten Klimaschützer zeitweise den Verkehr lahm.

Ein Grund für den Unmut in Berlin ist das Klimapaket der deutschen Bundesregierung. Der Spiegel berichtete am Sonntag in seiner Onlineausgabe, dass das bisher geplante Paket deutlich abgeschwächt wurde. Das Bundesumweltministerium dementierte die Vorwürfe, von einer "Abschwächung wesentlicher Punkte" könne "keine Rede sein", hieß es am Montag. Laut Spiegel wird in dem finalen Gesetzesentwurf – anders als vorgesehen – für das Jahr 2040 kein nationales CO2-Einsparungsziel mehr festgelegt. Auch die Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Klimaziele wurden nach Angaben des Nachrichtenmagazins abgeschwächt. Am Montag hagelte es daraufhin Kritik – auch aus der Koalition. Der ehemalige CDU-Politker Ruprecht Polenz etwa forderte klare Zwischenziele. Die Grüne Britta Haßelmann sprach gar von einer "Bankrotterklärung".

Auf der Homepage veröffentlicht

Das Bundesumweltministerium reagierte prompt und veröffentlichte den Referentenentwurf für das Gesetz und die Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030 auf seiner Homepage.

DER STANDARD hat die Papiere mit Österreichs Klimaschutzplänen – konkret mit dem türkis-blauen Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) verglichen.

Dabei zeigte sich: Trotz der Kritik an den Maßnahmen, die von vielen Wissenschaftern als zu zahnlos eingestuft wurden, legte Kanzlerin Angela Merkel die Latte für Österreich hoch. Die Republik muss ihren finalen Klimaplan spätestens Ende Dezember veröffentlichen. Im Gegensatz zum bisherigen Entwurf Österreichs sparten die Deutschen nicht mit konkreten Jahreszahlen, Details und präzisen Reduktionszielen.