Der FPÖ-Landesvorstand Wien entschied, dass Strache nicht in den Nationalrat einzieht

Philippa Strache bekommt vorerst kein Nationalratsmandat. Foto: APA/AFP/ALEX HALADA

Wien – Philippa Strache bekommt kein Nationalratsmandat. Das verkündete der Landesvorstand der FPÖ Wien am Montagabend per Aussendung. Justizsprecher Harald Stefan zieht statt Strache über die Landesliste ins Parlament ein. Somit reicht deren dritter Listenplatz nicht für ein Mandat.

Vor dem Hintergrund "des jüngst massiv erlittenen Verlustes" bei den Nationalratswahlen sei man bestrebt, "die Verantwortung gegenüber der freiheitlichen Wählergemeinde mit besonderer Sorgfalt wahrzunehmen". Darum spreche sich der Landesparteivorstand Wien dafür aus, "dass bis zur Klärung der im Raum befindlichen Vorwürfe keine Zuteilung des Mandats an Philippa Strache stattfindet", heißt es in der Aussendung. Auf APA-Anfrage in der Landespartei wurde bekräftigt, dass dies die fixe Mandatszuteilung sei.

"Keine leichte Entscheidung"

"Es war keine leichte Entscheidung", dass Philippa Strache kein Nationalratsmandat bekommt, versicherte FPÖ-Landesparteichef Dominik Nepp am Montag nach dem Parteivorstand. Er berichtete von "guten Gesprächen", trotz der Tatsache, dass es in Wien "massive Verluste" bei der Nationalratswahl gegeben habe.

Die FPÖ verlor in der Bundeshauptstadt 8,5 Prozentpunkte. Mit nur mehr 12,8 Prozent verlor sie auch drei der früher sieben Mandate. Die vier Wiener Mandate werden nun neben Stefan an Dagmar Belakowitsch, Ricarda Berger und Martin Graf gehen. Belakowitsch und Stefan ziehen über die Landesliste ein. Berger kommt zum Zug, weil Stefan das Grundmandat im Wahlkreis Wien-Süd nicht annimmt. Graf wiederum hat ein solches im Wahlkreis Wien-Nord errungen.

Heftige parteiinterne Diskussionen

Die zuletzt als Tierschutzbeauftragte aktive Ehefrau des Ex-Parteichefs hätte nur Abgeordnete werden können, wenn Stefan das im Wahlkreis Wien-Süd errungene Direktmandat und nicht jenes auf der Landesliste annimmt. Da er sich für Letzteres entschieden hat, bleibt Philippa Strache der Einzug verwehrt.

Strache war nach der Ibiza-Affäre – und dem Rücktritt ihres Mannes – auf die Liste gehievt worden. Ihr möglicher Wechsel ins Parlament hatte jedoch zuletzt für heftige parteiinterne Diskussionen gesorgt. In der Kritik stand vor allem ihr Gehalt. Sie soll, so wurde kolportiert, monatlich 9.500 Euro bezogen haben. (red, APA, 7.10.2019)