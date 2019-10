SWITCHLIST

18.30 MAGAZIN

Konkret: Partnervermittlung – hohe Rechnung statt großer Gefühle Fotos attraktiver Frauen verlockten einen Studenten, sich bei einem Dating-Portal anzumelden. Erst später bemerkte er: Die Frauen gibt es gar nicht, es handelt sich um Fakes. Er kündigt, das Portal bucht weiter monatlich Geld ab. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Abnehmen, um zu überleben – Der Kampf gegen Adipositas Sonja Bauer wiegt 220 Kilo, die 47-Jährige leidet unter der Krankheit Adipositas. Hilflos lebt sie in ihrer Wohnung, kann sich selbst nicht mehr versorgen. Sie will abnehmen, um zu überleben. Ein interdisziplinäres Ärzteteam wird ihr dabei helfen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die wunderbare Welt des Weingartens Im Universum der Weingärten leben Jäger und Gejagte auf engstem Raum miteinander. Im Frühling spielen junge Hasen und Babyfüchse miteinander, im Sommer wird das Spiel dann zu einer erbarmungslosen Jagd. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report: Richtungsstreit in der SPÖ Pamela Rendi-Wagner kommt zum Liveinterview mit Susanne Schnabl ins Studio. / Schwarz-Grün in Vorarlberg / Wahlkampf auf Schweizer Art; vier Parlamentsfraktionen bilden die Regierung. Bis 22.00, ORF 2

22.05 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind der lustige Brite John Cleese (Monty Python) und Simpl-Chef Michael Niavarani. Am Ende singt Voodoo Jürgens über S'klane Glücksspiel. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Macht des Zölibats Bis heute ist die zölibatäre Lebensform in der römisch-katholischen Kirche Voraussetzung für die Priesterweihe. Was macht die Faszination dieser Lebensweise aus? Warum entscheiden sich heute Männer und Frauen für das Leben? Bis 23.10, ORF2

23.15 THRILLER

Blood Work (USA 2002, Clint Eastwood) Nach einem Herzinfarkt wird der FBI-Beamte Terry McCaleb in den Ruhestand versetzt. Mit einem neuen Herzen lebt der ehemalige Detective abgeschieden auf einem Hausboot. Doch dann erhält Terry Besuch von Graciella. Die junge Mexikanerin möchte, dass er den Mörder ihrer Schwester findet. Terry nimmt den Auftrag an, wobei sein neues Herz von Graciellas Schwester stammt. Auf der Suche nach dem Täter gerät Terrys Leben erneut in Gefahr. Bis 00.45, Servus TV

1.30 ROMANVERFILMUNG

Gruber geht (Ö 2015, Marie Kreutzer) Manuel Rubey spielt die Hauptrolle in der Verfilmung des Romans von Doris Knecht. John Gruber ist Mitte 30 und mag es teuer und egozentrisch. Eine Krebsdiagnose wirft ihn aus der Bahn. Ebenso die Begegnung mit der DJane Sarah, gespielt von Bernadette Heerwagen. Bis 3.05, ORF 1

