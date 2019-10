Chung "Blitzchung" Ng Wai hat sich in einem Stream öffentlich zu den Protesten in Hong Kong bekannt. Nun wurde er von Blizzard für ein Jahr gesperrt und sein Preisgeld entzogen. Foto: Blizzard

Blizzard hat Hearthstone-Profi Chung "Blitzchung" Ng Wai für ein Jahr gesperrt, nachdem der E-Sportler aus Hong-Kong Freiheit für sein Land gefordert hat. Der US-Spielehersteller sah in der Aussage in dem Interview eine Verletzung ihres Regelwerks für die besten Mitstreiter des Kartenspiels. Für Ng Wai hat seine Solidaritätsbekundung auch ein finanzielles Nachspiel: Sämtliches bereits verdientes Preisgeld wird dem Spieler nicht mehr ausgezahlt.

Auch Kommentatoren wurden entlassen

Blizzard hat ferner bekanntgegeben, dass man sich auch von den zwei Kommentatoren getrennt hat, die den Profi interviewt haben. Beide Männer kommentierten die Worte des Profis nicht weiter, trotzdem wurde die Zusammenarbeit beendet. Ng Wai trug bei dem Gespräch eine Maske aus Solidarität mit den Demonstranten in Hong-Kong und sagte vor laufender Kamera "Freiheit für Hong Kong. Zeit für eine Revolution". Bei der Übertragung wurde daraufhin schnell in die Werbung gegangen.

Blizzard beruft sich auf Regelwerk

Blizzard kommentierte den Ausschluss des Profis damit, dass man prinzipiell jedem das Recht eingesteht, seine Meinung zu äußern. Allerdings müssen sich Spieler, die sich an den offiziellen Wettbewerben beteiligen, auch an die Regeln halten. Der US-Spielehersteller beruft sich konkret auf Sektion 6.1 ihres Regelbuchs, in dem die Rede von Aktionen ist, die zu "öffentlichem Misskredit" oder "öffentlichen Schaden für Blizzard" führen beziehungsweise eine große Anzahl an Menschen beleidigt.

Hearthstone Esports

E-Sportler bislang 15.000 Dollar verdient

Ng Wai war Teil der 48 besten Hearthstone-Spieler, die sich Jahr für Jahr um ein Preispool von 500.000 Dollar streiten. "Blitzchung" hat mehr als 15.600 Dollar mit dem Spiel verdient. Er ist auch Teil des Nationalteams von Hong Kong. Sein nächstes professionelles Game darf der E-Sportler erst am 5. Oktober 2020 bestreiten. Zu seiner Sperre hat sich der Spieler bislang nicht ausgesprochen. Zuvor sagte er gegenüber Invenglobal, dass er für seine Aussage wohl mit Konsequenzen rechnen müsse, ihm der Protest aber wichtig sei. (red, 8.10.2019)