6. Kopenhagen, Dänemark

Die Highlights dieser kompakten Stadt kann man an einem Tag erkunden, aber warum sollte man sich so hetzen? Denn in Kopenhagen gibt es zum Beispiel 17 Sterne-Restaurants (das Noma ist nur eines davon), die bunten Häuser am Wasser von Nyhavn, den Vergnügungspark Tivoli mitten in der Stadt, den Copenhot, einen Whirlpool im Hafen und und und. Auch eine Radtour durch die sehr fahrradfreundliche Stadt bietet sich an.

