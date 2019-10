John Kirby ist tot. Foto: Videogameschronicles

John Kirby, der Namensgeber von Nintendos Knautschwuchtel, ist tot. Der 79-Jährige ist am 2. Oktober an Blutkrebs gestorben. Der echte Kirby war Anwalt, der auch für Nintendo tätig war. Er vertrat die japanische Firma im Jahr 1984 in einem Urheberrechtstreit rund um Donkey Kong. Universal Studios warf Nintendo vor, das Urheberrecht auf King Kong mit dem Riesenaffen verletzt zu haben.

Kirby hätte eigentlich Popopo heißen sollen

Kirby gewann den Fall, wodurch Donkey Kong im Spiel bleiben durfte. Neben seinem Salär wurde der US-Amerikaner damit belohnt, dass sein Name mittlerweile in 26 Spielen zu finden ist. Die pinke Knautschwuchtel hätte übrigens einen anderen Titel tragen sollen. Anfangs war Popopo vorgesehen und in weiterer Folge Gasper. Schließlich entschied man sich dann aber doch für Kirby. (red, 8.10.2019)