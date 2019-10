Ich stand am Sonntag fünf Meter hinter diesem Bogen am Strand von Calella und wartete. Alle meine fünf Freunde kamen an. So wie 2.700 der anderen 3.800 Starterinnen und Starter. Die Gesichter, die Mienen, der Jubel – das waren 2.700 einzigartige und doch so gleiche Geschichten.

Eine Geschichte, die ich gut kenne. So wie den Satz, den ich dann in tausend Sprachen immer wieder hörte: "Nie wieder!" Ich sagte darauf nichts: In dem Moment, in dem man das sagt, glaubt man es nämlich wirklich. Und das ist gut so.

Hinweis im Rahmen der redaktionellen Leitlinien: Die Reise zum Ironman Barcelona wurde zur Gänze privat organisiert und bezahlt.

Auf der Facebookseite von Tom Rottenberg gibt es eine Bilder- und Videogalerie mit Impressionen vom Renntag.

(Thomas Rottenberg, 9.10.2019)