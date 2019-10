Ein Bild aus besseren Tagen: Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) und Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Foto: APA/EXPA/Jakob Gruber

Innsbruck – Die Innsbrucker Viererkoalition unter grüner Führung droht nun doch zu zerbrechen. Am Donnerstag wird im Gemeinderat über einen Abwahlantrag gegen Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck, FI) abgestimmt. Den Antrag hat die oppositionelle FPÖ eingebracht, weil sie bei Oppitz-Plörer die Hauptschuld für das Finanzdebakel im Zuge der Neugestaltung des Patscherkofels sieht. Dort wurden die veranschlagten Baukosten von 44 Millionen Euro enorm überschritten, derzeit hält man bei rund 66 Millionen.

Wie es nun aussieht, könnten die Grünen dem Antrag der FPÖ im Gemeinderat zustimmen. Zusammen mit der FPÖ wären das 18 Stimmen. Zudem ist absehbar, dass die Ein-Mann-Listen Gerechtes Innsbruck und Liste Fritz dem Antrag zustimmen. Für die nötige Mehrheit bräuchte es aber 21 Stimmen, somit könnte Alternatives Innsbruck, ebenfalls eine One-Man-Show mit Kontrollausschuss-Leiter Mesut Onay, oder die Neos, die mit zwei Mandatarinnen vertreten sind, das Zünglein an der Waage spielen. Neos-Gemeinderätin Julia Seidl will sich mit ihrem Team bei einer Sitzung Dienstagabend endgültig entscheiden: "Uns ist wichtig, wie es danach weitergehen soll. Daher nehmen wir diese Entscheidung sehr ernst."

Oppitz-Plörer will nicht zurücktreten

Damit könnte die Vizebürgermeisterin, die bis zum Vorjahr Bürgermeisterin war, ihren Posten verlieren und die Viererkoalition aus Grünen, FI, SPÖ und ÖVP unter Druck geraten. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hat bereits angekündigt, notfalls mit wechselnden Mehrheiten regieren zu wollen, um eine Neuwahl zu vermeiden. Oppitz-Plörer ließ bei einer Pressekonferenz am Dienstag wissen, dass sie nicht daran denke zurückzutreten. Allerdings würde ihre Liste FI auch im Falle einer Abwahl ihrer Person als Vizebürgermeisterin weiter zur Koalition stehen.

Doch auch die Grünen haben intern mit Turbulenzen zu kämpfen. Denn am Donnerstag wird im Gemeinderat das nächste Großprojekt zum Thema, bei dem es zu Ungereimtheiten gekommen ist. Der sogenannte Pema-2-Turm des Immobilienunternehmers Markus Schafferer und dessen Pema-Group wirft viele Fragen auf. Der Bau fiel in die Ägide des damals zuständigen grünen Stadtrats Gerhard Fritz. Laut Bericht des Kontrollausschusses haben Fritz und die damalige Bürgermeisterin Oppitz-Plörer die politischen Gremien nicht ausreichend oder falsch informiert.

In einer überraschenden Presseaussendung am Dienstagvormittag erklärte Fritz, der mittlerweile nur mehr Gemeinderat ist, dass er bis zur Klärung aller Vorwürfe seine politischen Funktionen ruhend stellen werde. Bürgermeister Willi wird sich am Dienstagnachmittag zu den Turbulenzen äußern, heißt es aus seinem Büro. (Steffen Arora, 8.10.2019)