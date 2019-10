Woher die Waffen stammen, ist noch unklar. Foto: Sammlung vermutlich aus Besitz des im Frühjahr verstorbenen Hausbesitzers

Perchtoldsdorf – In einem leer stehenden und unbewohnten Haus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) sind am Montag von Mitarbeitern einer Entrümpelungsfirma zahlreiche Waffen und Munition gefunden worden. Die Herkunft ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich nicht geklärt. Die Sammlung dürfte aus dem Besitz des im Frühjahr 2019 verstorben Hausbesitzers stammen.

Insgesamt wurden etwa 40 Stück CO2-Waffen (Kriegsmaterial-Nachbau), mehrere Gewehre, Munition sowie auch ein Panzerabwehrrohr sichergestellt. Im Einsatz standen Beamte der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf, des EKO Cobra und des Entschärfungsdienstes des Innenministeriums. Die Waffen werden der Bezirkshauptmannschaft Mödling übergeben.

Waffenfund im April

Erst im April war ein Waffenarsenal im Bezirk Mödling gefunden worden. Damals stellte die Polizei bei einem 64-Jährigen zum Teil verbotene Schusswaffen sicher. Bei der Hausdurchsuchung waren 37 Pistolen, 14 Revolver, 27 Langwaffen, sechs Schalldämpfer, Wurfsterne und Wurfmesser entdeckt. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft Mödling angezeigt. (red, APA, 8.10.2019)