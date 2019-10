Zwei Hälften, verbunden durch eine Schanier: Das Gehäuse des Galaxy Fold. Foto: iFixit

Es war wohl der Fehlstart des Jahres: Nur wenige Tage vor der anvisierten Veröffentlichung des Galaxy Fold entschloss sich Samsung im Frühjahr dazu, diese wieder abzublasen. Vorausgegangen waren gleich mehrere Bericht von Testern, bei denen das faltbare Smartphone innerhalb kürzester Zeit defekt war. Seitdem hat Samsung eifrig an einer neuen Hardwarerevision gearbeitet, die seit kurzem auch bereits in den ersten Ländern käuflich erwerblich ist. Nun folgt eine eingängige Analyse.

Gut zugehört

In einem Teardown von iFixit gibt es zunächst Lob für die Bemühungen von Samsung. Man habe eigentlich praktisch alle an der ersten Version kritisierten Variante ausgeräumt. So habe man die Spalten in der Scharnier mit einer Schutzschicht abgedichtet, das Display mittels neuen Rückplatten verstärkt und die Display-Schutzfolie unter den Rahmen gepackt, damit sie nicht so leicht abgezogen werden kann.

iFixit Video

Der Teardown hat dieses Mal aber eine besonders pikante Note. Hat doch Samsung die Reparaturexperten vor einigen Monaten dazu gezwungen, ihre Analyse der ersten Variante des Galaxy Folds wieder offline zu nehmen. Entsprechend kann man sich bei iFixit auch einen Seitenhieb nicht ersparen: Man sei erfreut darüber, dass das Unternehmen all die eigenen Ratschläge angenommen habe. Und in diesem Fall sei Konsultation sogar kostenlos gewesen.

Kritik

Trotzdem gibt es auch Kritik von den Experten. So werfe die neue Variante die Frage auf, wie die erste Ausführung es je durch interne Tests bei Samsung geschafft habe, die Design-Fehler seien dermaßen offensichtlich gewesen. Zudem sei die aktualisierte Hardware zwar besser geschützt, trotzdem mache man sich noch immer Sorgen über die langfristige Zuverlässigkeit. Immerhin sei es weiterhin möglich, dass Verschmutzungen in das Gerät gelangen, und etwa das Display beschädigen könnten. In Summe sei das Gerät geradezu alarmierend fragil.

Viel Klebstoff im Galaxy Fold. Foto: iFixit

Kaum zu reparieren

Ganz generell schneidet das Galaxy Fold in Fragen Reparierbarkeit nicht sonderlich gut ab. iFixit vergibt dafür lediglich 2 von 10 Punkten. Der Grund dafür ist ein von Samsung schon bekannter: Die Affinität zum massiven Einsatz von Klebstoff an allen möglichen Stellen, was ein Zerlegen ohne Beschädigung äußerst schwer macht. (apo, 8.10.2019)