Wien – Am Montag wurden zum 16. Mal der Media Award verliehen. Gold-Gewinner in der Kategorie "Kreative Media-Idee" ist die Kampagne "Nächster Halt Schweden" von Volvo Car Austria, Mindshare und Fuel Austria. Gold in der Kategorie "Exzellente Media-Strategie" geht an "Intersport Wandertage" von Intersport, Reichl und Partner Werbeagentur sowie Ideal Live Marketing.

Vergoldet: "Nächter Halt Schweden" von Volvo

"Beide Gold-Kampagnen zeigen vorbildhaft die wirkungsstarke und aktivierende Umsetzung in österreichischen Medien und die wechselseitige Verstärkung von qualitativ hochwertigem Trägermedium und griffiger Kampagne. Der rote strategische Faden in den Kampagnen liefert in den gesetzten KPIs hervorragende Ergebnisse. Die Kombination aus Innovation und einer klaren Idee, die den Kern der Marke trifft, führt zu einer beeindruckenden Performance im relevanten Qualitätsumfeld österreichischer Medien", sagen die Jurypräsidenten Omid Novidi (MediaCom) und Michael Göls (Havas Village Vienna).

Nach Turbulenzen – DER STANDARD berichtete über den Konkurs von Allmediabizz, Organisator-Agentur des Media Award – wird der Media Award künftig neu ausgerichtet. Ab 2020 wird der Preis in Zusammenarbeit mit dem Studiengang Marketing & Kommunikation der FH St. Pölten unter der Leitung von Barbara Klinser-Kammerzelt und Helmut Kammerzelt gemeinsam mit der Live-Marketing-Agentur Ideal von Marcus Wild umgesetzt. Im nächsten Jahr sollen die Kategorien erweitert werden und die Awardverleihung im Rahmen einer Abendveranstaltung stattfinden.

Die Gewinner des Media Award 2019 in der Kategorie "Exzellente Media-Strategie"

Gold: Intersport Wandertage Auftraggeber: Intersport Austria Mediaagentur: Reichl und Partner gemeinsam mit IDEAL Live Marketing

Silber: Launch zur neuen Mercedes Benz A-Klasse Auftraggeber: Mercedes-Benz Österreich Mediaagentur: Zenith Austria- A Division of Publicis Media Austria gemeinsam mit Gewista Werbegesellschaft und PKP BBDO Werbeagentur

Bronze: Familienkampagne Meins Auftraggeber: ja! Natürlich Naturprodukte Mediaagentur: OMD Mediaagentur gemeinsam mit Merlicek & Partner

Die Gewinner des Media Award 2019 in der Kategorie "Kreative Media-Idee"

Gold: Nächster Halt: Schweden, Auftraggeber: Volvo Car Austria, Mediaagentur: Mindshare gemeinsam mit FUEL Austria

Silber: A-Klasse Launch – "MBUX" Mercedes Benz User Experience, Auftraggeber: MercedesBenz Österreich, Mediaagentur: Zenith Austria – A Division of Publicis Media Austria gemeinsam mit YOC Central Eastern Europe

Bronze: Der Parkinson-Banner, Auftraggeber: Parkinson Selbsthilfe, Mediaagentur: Mindshare gemeinsam mit Ogilvy & Mather und TUNNEL23

(red, 8.10.2019)