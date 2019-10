Sony hat zur Playstation 5 einige neue Details veröffentlicht. Foto: AFP/Sull

Sony hat neue Details zur Playstation 5 verraten. Die Spielkonsole erscheint in der Weihnachtszeit 2020 und wird hardwarebasiertes Raytracing mit sich bringen. Bislang war unklar, ob Sony die Beleuchtungstechnologie mit Software oder dedizierter Hardware integrieren wird. Zudem wurde auch verraten, dass man auch den Controller der Spielkonsole stark überarbeiten werde. Dieser soll nun haptisches Feedback und "Rumble"-Technik mit sich bringen. Adaptive Trigger werden ebenso verbaut.

PlayStation

Komplett überarbeitetes User Interface

Gegenüber Wired wurde von Sony-Systemarchitekt Mark Cerny ferner verraten, dass das User Interface komplett überarbeitet werden soll. Playstation-Spieler sollen bereits vor dem Start eines Games Informationen darüber erhalten, was sie bei einem Multiplayer- und Singleplayer-Game tun können und direkt in die Aktivität ohne Ladezeit einsteigen. Möglich gemacht wird dies durch die SSD, die anstatt einer Festplatte verbaut wird. Wie groß diese ist, lässt der Hersteller noch offen.

Neue Möglichkeiten durch SSD

Allerdings schildert Cerny gegenüber dem Medium, dass die Speichertechnologie Spiele ändern werden, da SSDs deutlich effizienter sind. Bei der Entwicklung für eine Festplatte müssen Devs nämlich oftmals Assets duplizieren, damit das Game performant ist. Dies fällt dank der SSD aber weg, wodurch wertvoller Platz frei wird. Wie Entwickler diesen nutzen, ist noch offen. Einerseits könnten Games kleiner werden oder mit einer detaillierteren Welt kommen.

Installation kann aufgeteilt werden

Discs für die Playstation 5 sind auf jeden Fall 100 Gigabyte groß und werden in ein Laufwerk eingeführt, das auch als 4K-Bluray-Player verwendet werden kann. Bei der Installation können Spieler bei der Playstation 5 auch entscheiden, welche Abschnitte installiert werden. Dadurch soll ein schnellerer Start in das Game möglich sein. So ist es etwa möglich, die Singleplayer-Kampagne eines Spiels zu nutzen, während der Multiplayer-Modus nebenbei installiert wird.

Erster Tester ist von Controller angetan

Cerny deutet im Gespräch mit Wired auch an, dass der Controller der Playstation 5 mit einem Mikrofon für Sprachbefehle versehen wird. Allzu viel will der Systemarchitekt allerdings nicht verraten. Die Lautsprecher der Peripherie sollen ferner deutlich verbessert werden. Der Wired-Autor konnte den neuen Controller bereits ausprobieren und spricht von einem komplett neuartigen Spielerlebnis, das man mit der aktuellen Controller-Generation definitiv nicht hat.

Foto: Sony

Entwicklerversion sieht tatsächlich wie Patent aus

Zuletzt wurde auch bestätigt, dass die nächste Sony-Konsole Playstation 5 heißen wird. Die dem Journalisten gezeigte Entwicklerversion soll übrigens ident mit jenem Design sein, das kürzlich in einem Patent aufschien. Wie die finale Version des Spielgeräts aussehen wird, will Sony noch nicht verraten. Auch nicht, wie viel die Playstation 5 kosten wird. Allerdings hat der Hersteller angekündigt, dass man in der kommenden Zeiten weitere Details zu ihrer Vision enthüllen will. (dk, 8.10.2019)