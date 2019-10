Karte: Der Standard

Ausgangspunkt: Parkmöglichkeit östlich der Wurzen-Jagdhütte / Gregorihütte (1.500 m)

Anreise: Mit dem Pkw: Von Kötschach-Mauthen durchs Gailtal Richtung Hermagor – in Grafendorf (655 m) links abbiegen (Schild: "Reißkofelbad") – ca. 600 m gerade durch den Ort (tw. Schilder "Reißkofelbad"), dann rechts die Asphaltstraße bergauf – unmittelbar unter dem Reißkofelbad (988 m) bei einer Straßengabelung links (nicht vom Jochalm-Wegweiser nach rechts irritieren lassen!) – wenig später auf eine Schotterstraße – nach ca. 500 m quert sie ein Bachbett nach rechts –weitere ca. 4,5 km in Kehren hinauf bis in freies, flaches Almgelände – bei der Straßenkreuzung (1.500 m) parken, an der die Straße zur Jochalm scharf nach rechts abzweigt.

Die Route:

Über den Hochfleck zum Reißkofel

Vom Parkplatz beim Schranken auf eine Schotterstraße (Wegweiser "Reißkofel"). In Kürze nach Nordwesten zum Wurzen-Jagdhaus (Gregorihütte, 1.492 m). Dort links und über eine Schotterstraße im Rechtsbogen zum Wald hinauf. Auf ca. 1.540 m verlassen wir die Straße nach links (Reißkofel-Wegweiser). Auf einem Steig längere Zeit im Wald hinauf, tlw. recht steil. Auf ca. 1.900 m erreichen wir eine Scharte zwischen einem kleinen Felsspitz (links) und dem Alplspitz (rechts), die nach Norden überraschend steil abbricht. Rechts hinauf bis knapp unter den höchsten Punkt des Alplspitz (ca. 1.950 m), dann rechts um ihn herum (kurzer Abstieg). Nördlich des Alplspitz gelangen wir zu einer Wegkreuzung bei einer Felswand. Dort links (Wegweiser: "Reißkofel über Hochfleck") und über Schrofen schräg nach oben queren. Unter einer Felswand mit einer röhrenförmigen Höhle vorbei. Dann einen Graben nach rechts queren, über steile Schrofen bergauf, dann rechtshaltend eine Grasrampe hinauf. Kurz danach beginnen Drahtseilsicherungen. Ihnen folgend unter einer weiteren Felswand vorbei. Danach links eine steile Rinne aufwärts (tlw. Drahtseilsicherung). Oberhalb nach rechts (nördlich) über steile Schrofen- und Grashänge hinauf, bis wir den Reißkofel-Ostgrat erreichen. Nun links (westlich), immer am Grat, über zwei Vorgipfel (kurze Zwischenabstiege) zum Reißkofel-Hauptgipfel (2.371 m). Der Grat bietet kurze Kletterstellen im Schwierigkeitsgrad I (ohne Drahtseile), ist meist so breit, dass sich die Ausgesetztheit in Grenzen hält.

Übergang zum Kleinen Reißkofel

Über den Ostgrat zurück zur Einmündung des Hochfleck-Aufstiegs. Dort gerade weiter am Grat nach Osten, dann etwas in die linke (nördliche) Flanke hinunter. Wir erreichen einen Sattel südlich unter einem Felsgupf mit Steinmann. Nun rechts (östlich) eine plattige Rinne mit Geröllauflage hinunter (tlw. leichte Kraxelei, keine Drahtseile). Dann über einen Geröll- und Schrofensteig ins Köfeletörl (2.129 m). Nun entweder gleich scharf nach rechts weiter absteigen. Oder zuvor (bei einem Holzschild) noch auf den Kleinen Reißkofel: vom Köfeletörl auf einem "Mini-Klettersteig" mit neuen Drahtseilen auf den Gipfel (2.158 m) und wieder zurück (10–15 min Mehraufwand; Stellen im Schwierigkeitsgrad A).

Abstieg zum Ausgangspunkt

Vom Köfeletörl nach Südwesten hinunter. Wir queren steile, von Gräben durchsetzte Hänge (inkl. kleiner Gegenanstiege). Der Steig ist hier oft schmal und felsig (leichte Kraxelei, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig, einmal kurzer steiler Drahtseil-Abstieg). Schließlich erreichen wir wieder die Wegkreuzung nördlich des Alplspitz. Von dort am Aufstiegsweg hinunter zum Ausgangspunkt.

Anforderungen: Anspruchsvolle, alpine Bergtour über steile Schrofen- und Grasflanken. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig. Insbesondere zwischen Alplspitz und Reißkofel Steinschlaggefahr – Helm empfehlenswert! Nicht bei Nässe oder Schneelage. Durchgehend markiert.

Einkehr: Reisacher Jochalm (geöffnet bis Ende September / Mitte Oktober), ca. 1 km südöstlich des Ausgangspunkts.

Karte: Freytag-&-Berndt-Wanderkarte WK 223