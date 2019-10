13. Ausgabe vom 18. bis 20. Oktober – Erneut großes "Fortnite"-Turnier im Zelt am Rathausplatz

Auch heuer kann in der Game City gedaddelt werden. Foto: STANDARD/Muz

Die 13. Ausgabe der Wiener Game City, die größte Videospielmesse des Landes, steht bevor. Sie findet vom 18. bis zum 20. Oktober im Wiener Rathaus statt. Drei Tage lang können bei freiem Eintritt die neuesten Game- und Hardwareprodukte unterschiedlicher Hersteller getestet werden.

Veranstaltet wird die Game City von der städtischen Jugend-Servicestelle WienXtra in Kooperation mit der Stadt Wien. Heuer steht sie unter dem Motto "Verbindet!". Wer das Angebot nicht nur ausprobieren, sondern sich auch mit anderen messen möchte, dem wird ein Besuch der E-Sports-Arena empfohlen. Sie ist in einem Zelt am Rathausplatz untergebracht.

DER STANDARD

Größtes "Fortnite"-Turnier Europas

Wie schon im Vorjahr steht dort etwa ein Wettbewerb im Kult-Spiel Fortnite auf dem Programm, für das 100 Gaming-Stationen postiert werden. Laut dem E-Sport-Verband Österreich handelt es sich sogar um das größte Fortnite-Turnier Europas. Bei der Premiere im Vorjahr waren mehr als 5.000 Teilnehmer mit dabei. Gehofft wird, dies heuer zu toppen.

In jeder Runde stehen sich 100 Teilnehmer gegenüber, die versuchen, sich virtuell gegenseitig zu eliminieren. Ins Finale kommen jeweils aber nur die zwei besten. In der Endrunde steht schließlich das Match um den "Game City Champion 2019" an. (APA, 8.10.2019)