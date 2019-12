Mit iOS 13 hat Apple viele Scherereien. Das neue Betriebssystem für das iPhone weist viele Fehler auf, der Konzern musste schon mehrere Updates nachreichen. Daneben geht mittlerweile schon fast unter, dass iOS 13 einige praktische Neuerungen bietet – und dazu zählt nicht nur das Dunkelmodus, über den ausführlich berichtet wurde. Es gibt auch mehrere Funktionen, die weniger bekannt und teilweise nicht auf den ersten Blick zu finden sind. Wie stellen einige davon vor.

Standort geteilter Fotos unterdrücken

Wer den Standort seiner Aufnahmen mit den Fotos speichert, beim Teilen von Fotos aber verhindern will, dass die Position ausgelesen werden kann, kann das nun unterdrücken. Die Einstellung hat Apple allerdings gut versteckt. Teilt man ein Foto aus der Fotos-App heraus, muss man dazu nach Antippen der Aufnahme "Optionen" antippen und kann dort den Punkt Standort ein- und ausschalten. Über einen zweiten Schalter lässt sich auch das Teilen aller Metadaten aktivieren bzw. deaktivieren.

WLAN über das Kontrollzentrum ändern

Bisher konnte man WLAN im Kontrollzentrum zwar schon ein- und ausschalten. Doch das Netzwerk zu wechseln war bis iOS 12 nur über die Einstellungen möglich. Tippt man nun im Kontrollzentrum das Feld mit den Netzwerkoptionen und danach nochmal das WLAN-Icon länger an, erhält man direkt eine Liste verfügbarer kabelloser Netzwerke. Auch Bluetooth-Zubehör lässt sich über diesen Weg nun schneller auswählen.

Unbekannte Anrufer blockieren

Wer bei unbekannten Telefonnummer ohnehin nie abhebt, kann diese nun auch gleich stummschalten lassen. Sie werden automatisch an die Voicemail geleitet und scheinen nur in der Anrufliste auf. Die Option dafür findet man in den Einstellungen unter "Telefon". Apple erklärt dazu: "Ist diese Einstellung aktiviert, nützt iOS die Intelligenz von Siri, um Anrufen von Nummern in Kontakten, Mail oder Nachrichten das Klingeln deines Telefons zu erlauben."

Screenshot kompletter Website anfertigen

Wer bisher einen Screenshot einer Website in Safari gemacht hat, konnte nur den jeweils sichtbaren Ausschnitt als Foto abspeichern. Nun ist es möglich eine Website komplett zu speichern. Dazu fertigt man einfach einen Screenshot an, tippt diesen an und kann zwischen "Bildschirm" und "Ganze Seite" wählen.

Den weiblichen Zyklus protokollieren

Menstruations-Apps sind populär. Sie helfen dabei, den Zyklus im Auge zu behalten. Mit iOS 13 gibt es diese Funktion nun auch in der Health App. Frauen können damit ihre Menstruation aufzeichnen und Symptome wie Bauchkrämpfe protokollieren. Die App versucht anhand der Daten zu berechnen, wann die nächste Menstruationsblutung einsetzt. Nutzerinnen können sich auch ihre fruchtbaren Phasen anzeigen lassen. Wobei hier jedoch Vorsicht geboten ist, sofern man Verhütung davon abhängig machen will. Denn die Daten beruhen lediglich auf Schätzungen. Für eine sichere Verhütung ist das zu ungenau.

Große Downloads über mobile Daten zulassen

Apps, die viel Speicherplatz benötigen, konnten lange Zeit nur über WLAN heruntergeladen werden. Doch das inkludierte Datenvolumen bei Mobilfunktarifen ist in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass sich App-Downloads oft locker ausgehen. Unter iOS 13 kann man selbst entscheiden, ob man den Download von Apps via Mobilfunk immer erlaubt. Ob man immer nach der Zustimmung gefragt werden möchte oder nur bei Apps, die mehr als 200 MB groß sind. (br, 1.12.2019)