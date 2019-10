DER STANDARD

Die kommenden Spiele der EM-Qualifikation haben vorentscheidenden Charakter: Österreich empfängt am Donnerstag (20.45 im STANDARD-Ticker) Israel und muss am Sonntag (20.45) in Slowenien antreten. Die Standardsituation gibt einen Ausblick auf Israels Defensivschwächen und Stürmerstar(s) sowie die slowenische Erwartung eines "Derbys". (Andreas Müller, Martin Schauhuber, 10.10.2019)