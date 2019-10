Wiener Heurigenkultur als immaterielles Weltkulturerbe

Die Wiener Heurigenkultur wurde per 8. Oktober ins nationale UNESCO-Verzeichnis "immaterielles Kulturerbe" aufgenommen. Insgesamt sind in diesem Verzeichnis 124 österreichische Traditionen aufgelistet.

In diesem Jahr sind noch weitere sechs Neuaufnahmen zu verzeichnen, unter anderem das Festschützenwesen in Oberösterreich oder das "In d'Grean gehn" aus Niederösterreich (am Ostermontag wird im nördlichen Weinviertel in den Kellergassen zu Speis' und Trank geladen.)

Bar Campari

Die neue Bar Campari in der Seitzergasse. Foto: © Bar Campari

Mitten im Goldenen Quartier, in der Wiener Seitzergasse Nr. 6, hat am 7. Oktober eine ganz dem Campari gewidmete Bar eröffnet. Gestaltet wurde sie von Matteo Thun, neben Drinks mit Campari genießen, kann man dort auch essen: Frühstück gibt es den ganzen Tag, ansonsten Snacks von Foccaccia bis Räucherlachs, aber auch Hauptspeisen wie Bistacca alla fiorentina.

Montag bis Samstag 08:00 bis 24:00 Uhr, keine Reservierungen





Feuerdorf am Donaukanal

Am Donaukanal öffnet am 11. Oktober wieder das Feuerdorf: Dort kann man Hütten für 8-12 Personen mieten und gemeinsam grillen. Vom 11.10. bis 15.11. finden die Wildwochen statt.

Feuerdorf

