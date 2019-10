Die kleine Unbekannte: Sialomorpha dominicana. Foto: George Poinar Jr.

Auf den ersten Blick sieht es wie ein Bärtierchen aus – auf den zweiten käme auch eine Milbe in Frage. Doch Sialomorpha dominicana sei eindeutig weder das eine noch das andere, berichtet George Poinar Jr. von der Oregon State University, der Entdecker des Winzlings. Vielmehr gehöre die Spezies einer bislang völlig unbekannten Tiergruppe an.

Sialomorpha ist einen Zehntelmillimeter lang, hat einen beweglichen Kopf und vier Beinpaare. Das würde sowohl zu Bärtierchen als auch zu den mit den Spinnen verwandten Milben passen – allerdings haben beide Klauen am Ende ihrer Beine, und die fehlen bei der Neuentdeckung. Aufgrund ihres Aussehens sowie einiger Hinweise auf ihre Ernährung nennt Poinar die Tiere "Schimmelschweine".

Samt seinem Lebensraum konserviert

Entdeckt wurde das wirbellose Tier in 30 Millionen Jahre altem Bernstein aus der Dominikanischen Republik. Und es wurde damals nicht alleine eingeschlossen: Das Baumharz, das sich schließlich zu Bernstein verfestigte, umfloss hunderte Exemplare der Spezies in verschiedenen Lebensstadien. Das ermöglicht sogar Einblicke in ihre Lebensumstände, von Ernährung und Fortpflanzung bis zur körperlichen Entwicklung. So zeigen die im Bernstein konservierten Exemplare, dass das Tier sich im Verlauf des Wachstums häutete.

"Hin und wieder finden wir kleine, zuvor unbekannte fossile Wirbellose aus spezialisierten Habitaten", sagt Poinar. "Und gelegentlich, wie im vorliegenden Fall, ist auch ein Fragment dieses Millionen Jahre alten Habitats selbst mitkonserviert." Sialomorpha lebte offenbar in einer feuchten, warmen Umgebung zusammen mit Pseudoskorpionen (einer Gruppe von Spinnentieren mit skorpionähnlichen Scheren), Fadenwürmern und Pilzen. Und Pilze waren auch seine Hauptnahrung, wie die Bernsteininklusen zeigen. Gelegentlich erweiterte es seinen Speisezettel aber auch um einige noch kleinere wirbellose Tiere.

Offene Fragen

Poinar vermutet, dass es sich um einen bislang unbekannten Tierstamm handelt. In der biologischen Taxonomie ist das eine schon recht grundlegende Kategorie: Vergleichbare Einheiten wären die Chordatiere (von denen sämtliche Wirbeltiere nur eine Unterkategorie bilden) oder die Gliederfüßer – also Insekten, Spinnentiere, Krebse und einige andere zusammengenommen. Wann dieser eigene Stamm entstand, wie lange er existierte und ob es womöglich heute noch lebende Nachfahren gibt, ist laut Poinar noch unbekannt. (jdo, 9. 10. 2019)