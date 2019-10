Instagram hat neue Tricks drauf. Das Netzwerk erhält einen Dark Mode sowie neue Kamera-Features. Beides teilte Instagram-Chef Adam Mosseri auf Twitter mit. Das Netzwerk folgt damit aktuellen App-Trends.

Die dunkle Seite

Mehrere Apps bieten bereits einen Dunkelmodus. Auch in den Betriebssystemen iOS 13 und Android 10 ist ein Dark Mode integriert. Damit wird die Benutzeroberfläche in ein dunkles Farbschema geschaltet. Das soll einerseits die Augen in dunklen Umgebungen schonen, andererseits den Akkuverbrauch senken. Das Feature wird mit Updates für iOS und Android seit Mittwoch verbreitet.

Neuer Kamera

In der Nacht auf Donnerstag hat Mosseri zudem Neuerungen bei der Instagram-Kamera angekündigt. Damit soll es beispielsweise einfacher werden Effekte zu suchen, zudem gibt es einen eigenen Modus für Sticker.

Nutzer kommentierten, dass das neue Design stark an Snapchat erinnere. Die neue Kamera wird ab sofort ausgerollt. (red, 9.10.2019)