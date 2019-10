Jean-Kevin Augustin und Kollegen müssen am Boden bleiben. Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

Leipzig – Der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen Profis während einer normalen Trainingswoche Flug- und Shoppingverbot erteilt. In der vergangenen Saison nutzten vor allem die Franzosen um den extrovertierten Stürmer Jean-Kevin Augustin freie Tage zu Shopping-Ausflügen. Damit soll beim Verein der Österreicher Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer und Hannes Wolf nun Schluss sein.

"Es hängt viel an der Belastung. Es ist bei uns nicht gern gesehen, wenn Spieler während einer normalen Trainingswoche an ihren freien Tagen durch Europa fliegen. Wenn du anderswo La Paloma machst und dann wieder zurückfliegst, dann verursacht das Stress, es belastet dich", sagte Sportdirektor Markus Krösche der "Sport Bild" (Mittwoch) und fügte an: "Wir sensibilisieren die Jungs dafür, die freien Tage als Erholung zu sehen und nicht als Shopping-Möglichkeit in Paris oder New York."

Anders sieht es in der Länderspielpause aus: RB-Cheftrainer Julian Nagelsmann hat dem in Leipzig verbliebenen Team von Mittwoch bis mindestens Sonntag frei gegeben. Flüge nach Mallorca sind erlaubt, Reisen nach Südafrika hingegen nicht. (APA/dpa, 9.10.2019)