Pro

von Margarete Affenzeller

Im Bett rauchen – das sollte man lieber bleibenlassen. Tragische Ereignisse sind überliefert von somnambulen Kettenraucherinnen und -rauchern. Aber im Bett essen – das geht! Die steigenden Wohnungspreise machen es über kurz oder lang ohnehin notwendig, seine sieben Sachen näher zusammenzurücken.

Die heimeligen Briten (es regnet eben so oft) wissen, wie's geht. Schon vor Urzeiten haben die My-home-is-my-castle-Prediger das gepolsterte Betttischchen erfunden, um sich den leeren Werktagsmagen gemütlich vollschlagen zu können. Man bette die bauchige Seite mit der Granulatfüllung auf ... ja, was auch immer, sodass die Tischplatte waagrecht werde. So geraten selbst üppige Jausenplatten nicht ins Rutschen. Obstsalat, Popcornschüssel, Nudelsuppe: was das Herz eben begehrt. Die Gefahr, mit dem Wurstrad im Mund einzuschlafen, ist natürlich groß und die Sache beileibe kein schöner Anblick. Aber solange die Wohnung noch ein Plätzchen zum Zähneputzen abwirft: reparierbar.