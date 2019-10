Foto: Netflix

Der Fall ist, wie der Titel schon sagt, kaum zu glauben: Die junge Marie Adler (Kaitlen Dever) gibt an, in ihrer Wohnung von einem Eindringling vergewaltigt worden zu sein. Den ermittelnden Beamten wirkt ihre Geschichte jedoch recht schnell unglaubwürdig und Marie sieht sich gezwungen, die Aussage zu widerrufen und sich selbst als Lügnerin zu deklarieren. Ein paar Jahre später erkennen die zwei Detectives Karen Duvall (Merritt Wever) und Grace Rasmussen (Toni Collette) durch Zufall, dass sie beide demselben Serienvergewaltiger auf der Spur sind. Showrunner von "Unbelievable" ist Susanna Grant ("Erin Brockovich"), Lisa Cholodenko ("Olive Kitteridge") inszenierte die ersten drei Folgen.

Nachzulesen ist die Geschichte in dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Artikel "An Unbelievable Story of Rape".

Serienreif-Podcasterinnen Anya Antonius, Doris Priesching und Daniela Rom sind sich diesmal erstaunlich einig: "Unbelievable" gehört zum Besten, das von Netflix in diesem Jahr bisher kam.

Hören Sie in der neuen Folge, was diese Serie so besonders macht, und warum sie schwer anzusehen aber dennoch so gut ist. (Anya Antonius, Doris Priesching, Daniela Rom, 10.10.2019)