Die Wiener Landeswahlbehörde wird in ihrer heutigen Sitzung wohl beschließen, dass Philippa Strache ein Nationalratsmandat zugesprochen wird

Philippa Strache könnte den Namen Strache im Hohen Haus weiterhin hochhalten. Foto: Robert Newald

Wien – Philippa Strache wird aller Voraussicht nach in den Nationalrat einziehen. "Wir werden Philippa Strache im zweiten Ermittlungsverfahren das Mandat zuweisen", sagt Andreas Höferl, Mitglied der Wiener Landeswahlbehörde und Direktor des SPÖ-Rathausklubs, zum STANDARD. Er wolle der Sitzung des Gremiums um 15 Uhr zwar nicht vorgreifen, kann sich aber keinen anderen Ausgang vorstellen. Die Rechtsansicht des Innenministeriums bekräftige jene der Landeswahlbehörde, sagt Höferl.

Strache würde im Nationalrat in erster Linie sich selbst vertreten, denn die FPÖ will den Namen Strache nicht länger mit der Partei assoziiert wissen. Nicht zuletzt deswegen hat man der bisherigen Tierschutzbeauftragten der Partei am Mittwoch mitgeteilt, dass ihre Fortführung dieser Funktion nicht länger erwünscht sei. Die Verlautbarung, dass Strache auch während ihrer Karenz von der Partei ein Gehalt von 9.500 Euro für Social-Media-Agenden erhielt, wie von der APA berichtet, verstärkte diesen Wunsch der Partei wohl zusätzlich.

Wilde Abgeordnete

Ob sie tatsächlich ins Hohe Haus einziehen wird, liegt nunmehr alleine in Philippa Straches Hand. Klar ist aber bereits: Sie würde das wohl als Parteilose, als sogenannte wilde Abgeordnete tun, sofern sie ihr Mandat nicht zurückweist.

Weil FPÖ-Justizsprecher Harald Stefan nicht auf sein Wiener Regionalwahlkreismandat zugunsten des Landeslistenplatzes verzichten kann, wird die drittplatzierte Strache für Stefan nachrücken. Bis zuletzt gab es keine öffentliche Wortmeldung von ihr zu der Causa. (David Krutzler, Fabian Sommavilla, 9.10.2019)