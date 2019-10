Wie viele Nobelpreisträgerinnen außer Marie Curie fallen Ihnen eigentlich ein? Die Nobelpreise für Medizin, Chemie und Physik gingen diese Woche wieder an insgesamt neun Männer, ein Österreicher war auch heuer nicht dabei. Wer dieses Jahr gewonnen hat, was am Nobelpreis so erstrebenswert ist und warum kaum Frauen unter den Preisträgerinnen zu finden sind, berichtet Peter Illetschko, Wissenschafts-Ressortleiter beim STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 9.10.2019)



Österreich hat im Forschungsbereich viel aufzuholen. Foto: APA/dpa