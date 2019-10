Zwei der unterstützten Geräte: Nest Hub und Nest Hub Max. Foto: Proschofsky / STANDARD

Wer ein Google Home oder ein Chromecast benutzt, der wird das kennen: Gerade mitten in der eigenen Lieblings-Playlist, würde man gerne den Raum wechseln und dort weiterhören. Bisher ist dieser Vorgang ziemlich umständlich, nun soll das aber alles wesentlich einfacher werden, wie Google verspricht.



Stream Transfer

Unter dem Namen "Stream Transfer" kündigt Google ein neues Feature für Google-Cast-fähige Geräte an. Damit soll es möglich werden, laufende Audio- oder Video-Streams direkt auf ein anderes Gerät zu verlegen – und zwar wahlweise über die Google Home-App oder auch per Sprachbefehl.

Google nennt in seinem Blogeintrag einige Beispiele: Neben dem Verschieben der gerade abgespielten Musik auf einen anderen Lautsprecher soll es auch möglich sein, ein auf einem Smart Display begonnenes Video auf einen Fernseher mit Chromecast zu transferieren. Und wer will kann die gerade gehörte Musik flott auf sämtliche Lautsprecher im Haus ausdehnen.

Details

Laut Google wird das neue Feature in den kommenden Tagen an sämtliche Nutzer mit Chromecasts sowie Google Home und Nest-Displays ausgeliefert. Zum Start funktioniert der "Stream Transfer" unter anderem mit Spotify, Youtube Music und Pandora. In Hinblick auf Videos wird das Feature derzeit nur von Youtube unterstützt. (apo, 9.10.2019)