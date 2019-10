Foto: Urbanize/Georg Kö

Leer stehende Geschäfte, übrig gebliebene Ladenschriftzüge: Der Historiker und Wissenschaftstheoretiker Georg Kö lädt in die Ausstellung "#closedforever"

Das Festival Urbanize! findet noch bis zum 13. 10. in Wien-Favoriten statt.

www.urbanize.at





11. und 12. 10. 2019 – Event

Die Schuhmanufaktur Ludwig Reiter öffnet im Gutshof Süßenbrunn ihre Pforten und lädt wieder zum Herbstmarkt ein. www.ludwig-reiter.com/de/herbstmarkt2019





11. bis 13. 10. 2019 – Ausstellung

Das Palmenhaus im Burggarten ist Schauplatz der dritten Wiener Herbsttage. Ausgestellt werden seltenes, besonderes und wildes Obst sowie alte und neue Apfel- und Birnensorten. wienerherbsttage.at





11. und 12. 10. 2019 – Event

Die Designerinnen Kathrin Lugbauer und Nora Berger vom Modelabel Natures Of Conflict laden am 11. und 12. 10. von 14 bis 19 Uhr in ihren Atelier-Shop in die Wiener Margaretenstraße 166/23. www.naturesofconflict.com