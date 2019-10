Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen. Foto: Reuters

Ankara – Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen, teilte Präsident Tayyip Erdoğan am Mittwoch mit. Die von den Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) meldeten erste Luftangriffe auf die Stadt Ras al-Ayn. Die Explosionen hätten für "große Panik unter den Menschen" gesorgt.

Am Vormittag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die ersten türkischen Truppen die syrische Grenze überschritten hätten. Sie berief sich dabei auf einen türkischen Beamten, der das in Ankara anonym verlautbart haben soll. Dieser sprach angeblich von einer kleinen Truppe türkischer Einheiten, die Mittwochfrüh an zwei Punkten die Grenze überschritten habe. Diese Punkte befänden sich in der Nähe der syrischen Städte Tal Abyad und Ras al-Ayn.

In der 30.000-Einwohner-Stadt wurde noch am Mittwoch gegen den bevorstehenden Angriff demonstriert. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte die Türkei auf, den Militäreinsatz sofort einzustellen.

Offensive bereits am Dienstag angekündigt

Die Türkei hatte am Dienstag angekündigt, dass die Militäroffensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) "in Kürze" beginnen werde. Die YPG waren für die USA im Kampf gegen den "Islamischen Staat" einer der wichtigsten Verbündeten. Ankara stuft die YPG wegen ihrer Nähe zur Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) aber als Terrororganisation ein. Seit 2016 ist die Türkei bereits zweimal gegen die YPG in Nordsyrien vorgegangen.

Bereits am Dienstag hatte die Türkei ihre Militärpräsenz in der Grenzregion verstärkt. Ein AFP-Reporter berichtete von einem Konvoi mit dutzenden gepanzerten Fahrzeugen nahe der Stadt Akçakale in der Provinz Şanlıurfa.

Syrien will zurückschlagen

Syrien will bei einem türkischen Einmarsch im Norden zurückschlagen. Das kündigte das Außenministerium am Mittwoch in einer von der Nachrichtenagentur Sana verbreiteten Erklärung an. Zudem verurteilte es die "kriegerischen Erklärungen, feindlichen Absichten und das Zusammenziehen von Truppen" an der Grenze. Das Vorgehen der türkischen Regierung zeige deren "expansionistische Ambitionen".

Die syrischen Kurden riefen Russland unterdessen dazu auf, einen Dialog mit der Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad zu ermöglichen. Sie hoffe, "dass Russland die Rolle des Unterstützers und Garanten" übernehmen werde, erklärte die halbautonome Verwaltung der syrischen Kurden. Russland unterstützt das Assad-Regime im Bürgerkrieg auch militärisch. Seit 2011 wurden in dem Konflikt mehr als 370.000 Menschen getötet.

Telefonat mit Putin

Vor der Militäroffensive hatten Erdoğan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin telefoniert. Erdoğan sagte in dem Gespräch am Mittwoch nach Angaben des türkischen Präsidialamts, dass der Einsatz im Osten des Euphrat zu Frieden und Stabilität in Syrien beitragen werde. Zudem werde er den Weg für den politischen Prozess freimachen. Erdoğan habe versichert, dass die Rechte und Interessen des syrischen Volkes für die Türkei Priorität hätten. (red, Reuters 9.10.2019)