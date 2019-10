Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen. Foto: Reuters

Ankara – Die Türkei hat ihren Militäreinsatz im Nordosten Syriens begonnen. Das teilte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch mit.

Am Mittwochvormittag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die ersten türkischen Truppen die syrische Grenze überschritten hätten. Sie berief sich dabei auf einen türkischen Beamten, der das in Ankara anonym verlautbart haben soll. Dieser sprach angeblich von einer kleinen Truppe türkischer Einheiten, die Mittwochfrüh an zwei Punkten die Grenze überschritten habe. Diese Punkte befänden sich in der Nähe der syrischen Städte Tal Abyad und Ras al-Ayn.

Offensive bereits am Dienstag angekündigt

Die Türkei hatte am Dienstag angekündigt, dass die Militäroffensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien "in Kürze" beginnen werde. Die YPG waren für die USA im Kampf gegen den IS einer der wichtigsten Verbündeten. Ankara stuft die YPG wegen ihrer Nähe zur Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) als Terrororganisation ein. Seit 2016 ist die Türkei bereits zweimal gegen die YPG in Nordsyrien vorgegangen.

Bereits am Dienstag verstärkte die Türkei ihre Militärpräsenz in der Grenzregion. Ein AFP-Reporter berichtete von einem Konvoi mit dutzenden gepanzerten Fahrzeugen nahe der Stadt Akçakale in der Provinz Şanlıurfa. (red, Reuters 9.10.2019)