Dominic Thiem siegt und siegt und siegt. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Dominic Thiem bleibt auch beim Masters-1000-Turnier in Shanghai auf der Siegerstraße.

Der 26-jährige Niederösterreicher gewann am Mittwoch beim mit 7,4 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier sein Auftakt-Match in der zweiten Runde gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta mit 7:6 (3), 6:3.

Der an vier gesetzte Thiem trifft nun am Donnerstag (nicht vor 12:30 Uhr) im Achtelfinale auf den Georgier Nikoloz Basilashvili, der gegen den Franzosen Benoit Paire in drei Sätzen gewann. (red, 9.10.2019)