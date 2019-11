Durschnittlich

Lush "Jason and the Argan Oil" Foto: Heidi Seywald

Optisch erinnern Lush-Shampoos an übergroße Smarties, unterscheiden sich davon aber durch die "inneren Werte": Mit Rose und Arganöl pflegt das "Jason & the Argan Oil"-Shampoo vor allem trockenes Haar recht gut, die Haare fühlen sich danach aber sehr schwer an. Und einmal nass geworden, klebt das Shampoostück – einem Smartie gar nicht so unähnlich – schnell an der Unterlage fest.

Shampoo-Bar "Jason and the Argan Oil", 55 g (€ 19,90 / 100 g), € 10,95 bei Lush

3 von 6 Punkten

Dezent

Ovis Morgentau Foto: Heidi Seywald

Neben verseifter Öle enthält das Ovis-Shampoo Schafmilch. Diese soll "das natürliche Gleichgewicht von Haar und Kopfhaut unterstützen", was auch immer das bedeutet. Wie dem auch sei, das Shampoo schäumt, kann leicht ausgespült werden und sorgt für Kämmbarkeit. Der Duft "Morgentau" ist aber olfaktorisch ähnlich nichtssagend wie der Name.

Ovis-Haarwaschseife "Morgentau", 95 g (€ 7,99 / 100 g), € 7,59 bei Martin reformstark

5 von 6 Punkten

Durchwachsen

Foamie Hibiskiss Foto: Heidi Seywald

Das – laut Hersteller – ergonomisch geformte Shampoostück soll geschädigtes Haar mit Hibiskus- und Nesselextrakt pflegen. Anders als der Name verspricht, schäumt der Foamie aber kaum, man braucht merklich länger unter der Dusche, und die Haare bleiben stumpf zurück. Vorteil: Das Shampoo kann dank Schlaufe einfach aufbewahrt werden und hat einen angenehmen Hibiskus-Duft.

Foamie "Hibiskiss", 80 g (€ 7,44 / 100 g), € 5,95 bei DM Drogeriemarkt

2 von 6 Punkten

Dufte

Calendula-Shampoo-Bar von Hautsinn Foto: Heidi Seywald

Nicht immer geht ein hoher Preis mit hoher Qualität einher, hier aber schon: Shampoo-Bar "Calendula" ist unser klarer Testsieger. Er schäumt gut, lässt sich leicht auswaschen, macht die Haare weich und lässt sie nach Melisse duften. Und die veganen Shampoostücke werden sogar in Wien von Hand hergestellt. Aber auch dieser Proband klebt am Untergrund fest.

"Calendula"-Shampoo-Bar von Hautsinn, 50 g (€ 23,80 / 100 g), € 11,90 bei Warenhandlung Wenighofer & Wanits

6 von 6 Punkten

(Martina Reinegger, RONDO, 5.11.2019)