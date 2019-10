SWITCHLIST

19.40 REPORTAGE

Re: Invasion der Sumpfkrebse Der Rote Amerikanische Sumpfkrebs erobert europäische Seen und Flüsse – und bedroht mit seinen mitgebrachten Krankheiten europäische Spezies. In Berlin werden die Tiere gefangen und als "Berlin Lobster" vermarktet. Bis 20.15, Arte

20.15DOKUMENTATION

Naturwunder des Nordens: Lemminge Sie leben unter der Schneedecke, und wenn sie wegtaut, stürzen sie sich todesmutig ins Wasser auf der Suche nach einem neuen Dach über dem Kopf. Und sie vermehren sich wie die Berglemminge: Nach einem Monat geschlechtsreif, kann ein Weibchen auf mehr als tausend Nachkommen pro Jahr kommen. Zoltán Török begleitet den Berglemming durch ein ganzes Jahr und bleibt dem kleinen Fellball mit der Kamera immer dicht auf den Fersen. Bis 21.00, Arte

Foto: arte

20.35LIVE

Österreich – Israel: Qualifikation für die Fußball-EM 2020 In Haifa hat Österreichs Nationalelf gegen Israel und seinen Teamchef Andreas Herzog verloren. Nun spielen beide Seiten in Wien um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020.

Bis 23.10, ORF1

21.00 MAGAZIN

Scobel: Abschaffung des Todes, Kampf gegen das Alter Gert Scobel fragt sich und seine Gäste, die Psychologin und Gerontologin Susanne Wurm, den Philosophen Sebastian Knell und den Physiker und Moderator Ingolf Baur: Was ist erstrebenswert am Ältersein? Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Im Pfandl Die Renaissance der Pfandleihe in Zeiten schwierigerer Bankkredite – schnelles Geld für hohe Zinsen und als Einsatz den Brillantring der Freundin, den Fernseher oder das Auto. Tiba Marchetti traf Pfandleiher und ihre Kunden. Bis 22.00, ORF 2

Foto: orf

21.05 DISKUSSION

Politik live: SPÖ, wohin? Gäste bei Ingrid Thurnher dazu: Josef Cap (ehem. Klubobmann, SPÖ),der Werber Herbert Rohrmair-Lewis, der Journalist Herbert Lackner und Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, SPÖ. Bis 21.55, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: IS-Kinder in Österreich – Wie groß ist die Gefahr? Gäste bei Michael Fleischhacker: Maik Messing, verlor seine Tochter an den IS, der Anwalt Clemens Lintschinger, der Soziologe Kenan Güngör, die Islamwissenschafterin Susanne Schröter, der Ex-Jihadist Irfan Peci und Reinhard Heinisch. Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: Erfolgreich verhandeln. / Fichtenwälder in Gefahr. / Wie Outdoor-Marken wieder Meter machen wollen. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Bischof Erwin Kräuter, Thomas Middelhoff, Exchef von Bertelsmann, Kabarettist Roland Düringer, Cats-Darstellerin Ana Milva Gomes. Bis 0.05, ORF 2