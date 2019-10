Screenshot der Website. Foto: screenshot

Im Namen des Europaparlaments verbreitet eine Website nach Ansicht von EU-Experten seit Jahren Nachrichten eines russischen Staatssenders. Die Website "EP Today" gaukle Lesern vor, Artikel von EU-Abgeordneten zu veröffentlichen. In Wahrheit stamme jedoch fast jeder zweite Artikel von der kremlnahen Nachrichtenseite "Russia Today", wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse der Task Force gegen russische Einflussnahme in Europa hervorgeht.

Von rund 17.700 analysierten Artikeln, die zwischen April 2017 und August 2019 veröffentlich wurden, seien nur 25 Texte tatsächlich von Parlamentariern oder anderen Entscheidungsträgern gewesen. Der Rest sei von anderen Webseiten kopiert worden. "Das Ergebnis und manchmal auch Ziel ist immer, die Leser zu täuschen", heißt es in der Analyse. Dafür spreche auch das Logo der Seite: Es ähnelt der dunkelblauen Europaflagge mit gelben Sternen.

145.000 Likes

Auf Facebook hat "EP Today" fast 145.000 Abonnenten, bei Twitter sind es knapp 6.000 Follower. Das Europaparlament forderte die Seitenbetreiber im September auf, die unerlaubte Nutzung seines Namens zu unterlassen, wie eine Sprecherin des Europaparlamentes bestätigte. Es habe sich allerdings trotz positiver Rückmeldung von "EP Today" bis heute nichts auf der Seite geändert.

Die Task Force aus Mitgliedern verschiedenen EU-Institutionen wurde 2015 beim Auswärtigen Dienst der EU gegründet, um russischen Desinformationskampagnen entgegenzuwirken. (APA/dpa, 9.10.2019)