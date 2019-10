Brüssel nennt chinesische Anbieter Huawei und ZTE nicht namentlich, spielt aber auf sie an – Huawei begrüßt Verzicht auf Nennung bestimmter Länder und Akteure

Die EU-Kommission sorgt sich um Transparenz in den Führungen von 5G-Ausrüstern aus Drittstaaten. Foto: Reuters

Beim Aufbau des superschnellen Mobilfunkstandards 5G in Europa warnt die EU-Kommission vor Gefahren durch Anbieter außerhalb der EU. Unternehmen könnten versuchen, durch den Diebstahl geistigen Eigentums Wettbewerbsvorteile zu erlangen, heißt es in einem Bericht, den die Brüsseler Behörde am Mittwoch vorstellte.

Dabei gehe die Gefahr von Staaten sowie von staatlich unterstützen Akteuren aus. Vor allem sie könnten die "Motivation, Absicht und Fähigkeit haben, anhaltende und ausgefeilte Angriffe" auf 5G-Netze durchzuführen. Die Motivation dieser Angriffe sei hauptsächlich politisch. Die EU-Kommission nennt die chinesischen Anbieter Huawei und ZTE in dem Zusammenhang zwar nicht namentlich, spielt aber auf sie an. So schreiben die Autoren, dass Wirtschaftsspionage, auch durch Regierungen, immer mehr zu einem Problem werde. Gefährlich werde das vor allem, wenn eine enge Verbindung zu Führungen bestehe, die keine eindeutige demokratische Gewaltentrennung kennen. Demnach ist eindeutig Huawei mit diesen Zeilen gemeint.

Verweis auf Transparenz

An einer andere Stelle des Berichts heißt es: Huawei, Ericsson, und Nokia seien mit Blick auf den Marktanteil die Hauptakteure im 5G-Bereich, weitere seien ZTE, Samsung und Cisco. Ericsson und Nokia hätten ihre Hauptquartiere in der EU, die anderen nicht. "Ihre Unternehmensführung weist erheblich Unterschiede auf, etwa mit Blick auf das Level an Transparenz und der Eigentumsverhältnisse der Unternehmen."

Bisher haben vor allem die USA Sicherheitsbedenken bei der Huawei-Technik. Aus Angst vor Spionage warnen die Vereinigten Staaten auch Deutschland und andere Länder davor, Telekomausrüstung von Huawei einzusetzen. Bisher gibt es allerdings keine handfesten Beweise für eine Manipulation der eingesetzten Huawei-Hardware.

Warnung vor Hackern

Die EU-Kommission nennt in ihrem Bericht auch andere Gefahren, etwa durch Hacker und Insider aus der Branche. Viele der Gefahren seien zwar nicht 5G-spezifisch. Ihre Anzahl und Bedeutung werde bei 5G-Netzen aber voraussichtlich steigen, weil die Komplexität der Technologie zunehme. Zudem seien Wirtschaft und Gesellschaft künftig wohl noch abhängiger von der technischen Infrastruktur.

Der Bericht beruht auf Informationen aller 28 EU-Staaten. Bis Ende des Jahres sollen Ansätze erarbeitet werden, wie die Risiken reduziert werden können. Bereits im März hatte die EU-Kommission wegen möglicher Gefahren durch chinesische Technologie beim 5G-Aufbau ein europaweit abgestimmtes Vorgehen empfohlen.

Huawei begrüßte in einer Reaktion auf den Bericht, dass die EU-Kommission darauf verzichtet habe auf bestimmte Länder und Akteure abzuzielen. "Wir sind ein privates Unternehmen, das zu hundert Prozent im Besitz seiner Angestellten ist und Cybersicherheit ist eine unserer Top-Priorität", erklärte das Unternehmen. (red, APA, 09.10.2019)