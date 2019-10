Sebastian Kurz und Norbert Hofer (v.l.) tauschten sich über die "wichtigen Zukunftsfragen für Österreich" aus – in eine Koalition will Hofer derzeit nicht. Foto: matthias cremer

Wien – Der erste Reigen der Sondierungsgespräche für eine Regierungsbildung ist abgeschlossen – und die FPÖ hat sich selbst aus dem Spiel genommen. Ihr Parteichef Norbert Hofer hatte mehrmals erklärt, dass das schlechte Resultat bei der Nationalratswahl kein Regierungsauftrag sei. So auch nach seinem Treffen mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Dieser respektiere die freiheitliche Entscheidung.

Eine Hintertür ließ Hofer allerdings offen: Sollte eine Regierungsbildung scheitern, werde man die Situation neu bewerten.

Weitere Gespräche nächste Woche

"Die vier Gespräche mit den Parteichefs sind sehr gut verlaufen. Wir haben die Möglichkeit genutzt, uns über die wichtigen Zukunftsfragen für Österreich auszutauschen", sagte Kurz. "Die FPÖ hat bereits klar gesagt, dass das Wahlergebnis kein Auftrag sei zu regieren und es für sie in Richtung Opposition gehe, um sich dort innerparteilich neu aufzustellen. Die anderen drei Parteichefs haben Bereitschaft signalisiert, einer nächsten Bundesregierung potenziell anzugehören und mitzugestalten."

Über den weiteren Fahrplan will Kurz in den kommenden Tagen informieren. Er will "mit allen Parteichefs in engem Austausch bleiben und nächste Woche die Gespräche fortsetzen".

Mahrer sieht Koalitionen mit Grünen als Chance

Allgemein wird erwartet, dass die ÖVP nun zu vertiefenden Sondierungsrunden mit Grünen, SPÖ und möglicherweise Neos einlädt. Nach der finalen Unterredung mit Grünen-Chef Werner Kogler am Mittwochabend deutet durchaus einiges auf Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen hin. Zwar nahm Kogler nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit Kurz das Wort Verhandlungen noch nicht in den Mund, erklärte aber, er wolle "vertiefende Sondierungsgespräche".

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer steht einer ÖVP-Grüne-Koalition offenbar alles andere als ablehnend gegenüber. Im Gespräch mit der "Presse" nannte der ÖVP-Politiker diese Option "sicher realistisch und spannend". Während seiner Regierungszeit habe er "die große Mehrheit der Grünen in der parlamentarischen Zusammenarbeit als pragmatisch, sachorientiert und diskursfähig erlebt. Ich habe ganz selten eine negative Erfahrung gemacht. Insofern würde ich den Grünen Vorschusslorbeeren geben." Gegenüber der "Wiener Zeitung" meinte Mahrer, ein "Green New Deal auf österreichisch" könne eine Chance sein.

Als Wirtschaftsvertreter sei er "pragmatisch": "Wir fürchten uns jedenfalls nicht, und wenn ein Teil der Erzählung sein sollte, Klima- und Umweltprodukte 'Made in Austria' für die Weltmärkte, dann kann das auch eine große Chance sein", hielt der Wirtschaftskammer-Chef in der "Wiener Zeitung" fest. (red, APA, 10.10.2019)