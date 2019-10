Bei dem Attentat sind zwei Menschen umgebracht worden. Foto: APA/AFP/RONNY HARTMANN

Der mutmaßliche Täter von Halle/Saale , der am Mittwoch vor einer Synagoge mit einem Maschinengewehr schoss und insgesamt zwei Menschen umbrachte und zwei weitere verletzte, übertrug seine Tat live auf der Streamingplattform Twitch. Rund 35 Minuten dauerte die Übertragung, die er mit einer Helmkamera gefilmt hatte.



2.200 Zuseher



Twitch ist eine Plattform, auf der User Personen dabei zusehen können, wie sie live vor der Kamera zumeist Videospiele spielen. Sie gehört zum Onlinehandel-Riesen Amazon. Das Unternehmen erklärte am Mittwoch, dass der Stream von fünf Personen gesehen wurde, als er live auf der Plattform ausgestrahlt wurde.

Twitch geht in einer Serie an Tweets auf die Veröffentlichung des Videos ein.

Das Video, das nach der Live-Wiedergabe zur Verfügung stand, wurde in weiterer Folgge von ungefähr 2.200 Menschen gesehen. Insgesamt war die Übertragung, so Twitch, ungefähr eine halbe Stunde lang online, bevor er gemeldet und dann entfernt wurde.

Das Video sei in keinen Empfehlungen oder dergleichen aufgetaucht, sondern habe die hohe Ansichtszahl primär durch externe Verlinkungen erreicht. Dem US-Fernsehnetzwerk NBC zufolge sei die Aufnahme auf dem Messenger Telegram auf zehn Kanälen von "White Supremacists", Anhänger der rassistischen Ideologie einer weißen Vorherrschaft, geteilt worden.

Nach Stunden entfernt

Nebst der Plattform haben weitere große Unternehmen Stunden nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle das Live-Video der Tat von ihren Plattformen gelöscht. "Wir stehen in engem Kontakt miteinander und bleiben entschlossen, die Online-Verbreitung von gewalttätigen und extremistischen Inhalten zu stören", erklärte die Gruppe "Global Internet Forum to Counter Terrorism" in den USA am Mittwoch.

Zu den Mitgliedern gehören Facebook, Google, Microsoft und Twitter. Um die Videos automatisch zu entfernen, wird die sogenannte "Hashing"-Technologie angewendet. Diese wurde nach dem Anschlag in Christchurch in Neuseeland im März diesen Jahres entwickelt. Jener Attentäter, der 50 Menschen tötete, dürfte den Täter in Deutschland inspiriert haben.

Doch trotz der Bestreben war das Video am Donnerstagvormittag auf sozialen Medien durch eine einfache Suche aufzufinden. (muz/Reuters, 10.10.2019)