VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm Foto: VÖP, Michael Gruber

Wien – Bei der Generalversammlung der "Association of European Radios – AER" wurde die Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender, Corinna Drumm, einstimmig zur Vizepräsidentin des AER gewählt. AER ist die Interessenvertretung der privaten Radioveranstalter in Europa und repräsentiert mehr als 4.500 Radiosender in der EU und der Schweiz. Drumm ist seit 2002 Mitglied des Executive Committee des AER.



Corinna Drumm: "Die Radiobranche ist mit herausfordernden Veränderungen konfrontiert. Um den Hörerinnen und Hörern weiterhin attraktive und passgenaue Angebote machen zu können, müssen Rundfunkveranstalter nicht nur innovativ sein, sondern sie brauchen auch zukunftsorientierte und flexible Rahmenbedingungen. Auch die Sicherstellung von Chancengleichheit gegenüber internationalen Big Playern wie YouTube oder Amazon Prime ist ein wichtiges Thema, gerade auf europäischer Ebene. Viel Potential sehe ich hier im geplanten 'Digital Services Act'. Ich freue mich darauf, mich im AER in Zukunft noch intensiver für diese Ziele einsetzen zu können." (red, 10.10.2019)