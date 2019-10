Strache mit ihrem Mann Heinz-Christian (küssend). Foto: APA/MANFRED FESL

Wien – Dass Philippa Strache ein Nationalratsmandat zusteht, ist seit Mittwoch geklärt: Die Wiener Landeswahlbehörde hat das am Mittwoch entschieden. Unklar bleibt, ob Strache das Mandat auch annimmt. Ihr Anwalt verkündete am Donnerstag, dass sich die FPÖ-Politikerin bis spätestens zum 16. Oktober Bedenkzeit nehmen will. Bis dahin muss sie der Wahlbehörde ohnehin eine Entscheidung mitteilen.

Etwas umständlich schreibt Straches Vertreter: "Unsere Mandantin bedingt sich nun aus, im Lichte des ihr in den vergangenen Tagen gegenüber zum Ausdruck gebrachten diffamierenden Verhaltens, unbeeinflusst, sachlich und in Ruhe innerhalb der zu beachtenden Frist bis zum 16.10.2019 zu entscheiden, ob unter den gegebenen Umständen eine ihren Wählern geschuldete konstruktive Arbeit im Parlament sowie ein politisches Wirken im Sinne des Wohles der Bürger und Wähler mit der Aussicht auf Erfolg möglich sein wird."

Außerdem stellt Straches Anwalt nochmals klar, dass "Strache während ihres Arbeitsverhältnisses mit der FPÖ keine Karenzzeit in Anspruch genommen und auch während der Zeit ihres Mutterschutzes kein Gehalt bezogen" hat. Darüber hinaus habe sie auch "zu keinem Zeitpunkt Spesen gegenüber der FPÖ abgerechnet oder sich auf Kosten der Partei privat bereichert". Man bittet – "zur Vermeidung einer presserechtlichen Inanspruchnahme" – um die Beachtung von Straches Persönlichkeitsrechten. (red, 10.10.2019)