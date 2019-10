Ein Besucher des Mobile World Congress Shanghai probiert ein AR-Headset aus. Wie Apples Modell aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Foto: APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Ming-Chi Kuo hat wieder einmal Apple-News. Laut dem Analysten soll das Unternehmen im zweiten Quartal 2020 ein eigenes Augmented Reality-Headset auf den Markt bringen. Zu dem Gerät waren in der Vergangenheit schon öfter Informationen durchgesickert. Nun werden sie konkreter. Kuo gilt als äußerst treffsicher, was zukünftige Apple-Produkte angeht.

Design noch unklar

Der Analyst will erfahren haben, dass Apple Partnerschaften mit Drittanbietern zu dem AR-Headset eingehen wird. Das schreibt 9to5Mac unter Berufung auf einen Bericht auf der chinesischen Seite Mydrivers. Im September hatte ein Entwickler Hinweise auf das Headset im Code von iOS 13 entdeckt. Demnach soll Apple nicht nur an einem Headset, sondern auch an einem dazupassenden Gamepad arbeiten. Auch Kuo selbst hatte schon im März von einem Apple-Headset berichtet. Wie das Headset aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Was genau die von Kuo berichtete Partnerschaft mit Drittherstellern bedeutet, bleibt vorerst ebenfalls unklar.

Weiterer Fahrplan

Kuo hat auch einen Zeitplan für weitere kommende Apple-Produkte veröffentlicht. Das iPhone SE 2 kommt demnach im ersten Quartal 2020, ebenfalls ein neues iPad Pro. Im zweiten Quartal wird noch ein neues MacBook erwartet und im dritten Quartal das nächste iPhone mit 5G-Support. (red, 10.10.2019)