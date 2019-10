In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Aus dem KZ Mauthausen befreite Häftlinge wurden in der "Aula" als "Landplage" diffamiert. Foto: APA / Harald Schneider

Straßburg/Wien – Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Österreich wegen eines Urteils in der "Landplage"-Causa verurteilt. Zuvor hatte ein österreichisches Gericht in einem medienrechtlichen Verfahren den Autor eines Artikels in der rechtsextremen Zeitschrift "Aula" vom Sommer 2015 freigesprochen.

In dem Text hatte der Mann die im Jahr 1945 befreiten Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen als "Landplage" und "Massenmörder" bezeichnet, die plündernd durchs Land gezogen seien. Der Shoah-Überlebende Aba Lewit zog gegen das Urteil vor den EGMR – und hat nun Recht bekommen.

Einstimmige Verurteilung

Der Fall sorgte bereits im Dezember 2015 für Empörung, weil die Staatsanwaltschaft Graz das strafrechtliche Verfahren gegen den Autor eingestellt hatte. Die zuständige Staatsanwältin begründete das damit, dass es "nachvollziehbar" sei, dass die 1945 befreiten Häftlinge aus dem KZ Mauthausen eine "Belästigung" für die Bevölkerung darstellten.

Im medienrechtlichen Verfahren hatte das Oberlandesgericht Graz ebenfalls gegen die Interessen der überlebenden KZ-Häftlinge entschieden. Lewit zog dagegen als alleiniger Beschwerdeführer mit Unterstützung der Grünen vor den EGMR. Dort wurde Österreich am Donnerstag einstimmig verurteilt.

Die Straßburger Richter sehen in ihrem Urteil eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, konkret von Artikel 8, dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Die Republik muss Lewit 648,48 Euro an materiellem Schadenersatz, 5.000 Euro an immateriellem Schadensersatz und 6.832,85 Euro an Prozesskosten zahlen, dazu kommen noch Erstattungen für Steuern und Zinsen.

Anwältin will Erneuerungsantrag einbringen

Maria Windhager, die Anwältin des Beschwerdeführers, zeigt sich in einer ersten Stellungnahme "unendlich erleichtert, dass der EGMR sehr rasch ein Urteil gefällt und Österreich in dieser wirklich unrühmlichen Angelegenheit einstimmig verurteilt hat". Lewit sei auch eine Entschädigung für den immateriellen Schaden zuerkannt worden, schreibt die Juristin, die auch den STANDARD vertritt.

Mit dem Urteil sei eine "Korrektur der Rechtsprechung notwendig geworden", sagt Windhager – und kündigt an, einen Erneuerungsantrag einzubringen. Das bedeutet, dass das OLG Graz infolge des Straßburger Urteils den Fall neu verhandeln muss.

Das Verfahren vor dem EGMR wäre "ohne den beherzten Beschwerdeführer Aba Lewit, der stellvertretend für die anderen im Medienverfahren Betroffenen die Beschwerde auf sich genommen hat, und die organisatorische und finanzielle Unterstützung der Grünen nicht möglich gewesen", erklärt die Anwältin. (red, APA, 10.10.2019)