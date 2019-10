In den ersten neun Monaten 2019 brachen die Flugzeugauslieferungen von Boeing gegenüber dem Vorjahr um 47 Prozent ein. Foto: Reuters/Brendan McDermid

Seattle – Die schlechten Nachrichten beim US-Flugzeughersteller Boeing reißen nicht ab. Die Zukunft der nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten 737 Max ist weiterhin ungewiss – nun gibt es auch Probleme beim Vorgängermodell 737 NG. Die brasilianische Fluggesellschaft Gol Linhas Aereas Inteligentes hat nach einer Inspektion elf Maschinen des Typs 737 NG aus dem Verkehr gezogen.

Zuvor hatte auch die US-Gesellschaft Southwest Airlines wegen Rissen an wichtigen Bauteilen zwei 737 NG außer Betrieb genommen. Die Probleme seien bei einer von der US-Luftfahrtaufsicht FAA angeordneten Inspektion entdeckt worden, teilte die Airline am Mittwoch mit. Der überwiegende Teil der untersuchten Flotte sei jedoch in Ordnung.



Boeing sieht sich zusätzlich mit einem Problemen bei den Bestellungen für seinen Dreamliner 787 konfrontiert: Der "Seattle Times" zufolge hat die russische Aeroflot offiziell eine Bestellung von 22 Dreamlinern im Wert von etwa 5,5 Milliarden Dollar storniert.

Airbus zieht davon

In den ersten neun Monaten 2019 brachen die Flugzeugauslieferungen von Boeing gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 47 Prozent ein, zeigt eine Statistik des US-Konzerns von Wochenanfang. Damit fällt Boeing weiter hinter den europäischen Rivalen Airbus zurück.

In den ersten drei Quartalen brachte Boeing 302 Flugzeuge an die Kundschaft, mit 571 ausgelieferten Maschinen liegt Airbus in der Jahresbilanz nun schon fast uneinholbar vorne. Im September verkaufte Boeing nur 26 Stück, vor einem Jahr waren es noch 87 gewesen. Airbus lieferte im vergangenen Monat 71 Flugzeuge aus und dürfte Boeing 2019 erstmals seit Jahren wieder als Branchenführer ablösen. (APA, red, 10.10.2019)