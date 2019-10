Die Ursache der Explosion in dem Entsorgungsbetrieb war vorerst unklar. 250 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen und konnten den Brand am späten Vormittag unter Kontrolle bringen. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/BAYER

Hörsching – Bei einer Explosion in einem Entsorgungsbetrieb in Hörsching im Bezirk Linz-Land sind am Donnerstag neun Personen verletzt worden. Drei Schwerverletzte wurden zur Versorgung ihrer Brandwunden mit Hubschraubern in Kliniken in München, Wien und Linz geflogen. Das Feuer dürfte in der Zentrale der Energie AG Umwelt Service GmbH in der Nähe des Hörschinger Flughafens ausgebrochen sein, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten".

20 Personen in der Halle

Ersten Informationen zufolge war es kurz nach acht Uhr zu einer Explosion beziehungsweise einer Verpuffung gekommen. Mehr als 20 Personen befanden sich laut Feuerwehr in der Halle, als der Brand ausbrach. Dicke Rauchschwaden waren am Vormittag weithin zu sehen. Der Brand in zwei Hallen war am späten Vormittag unter Kontrolle, ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Betriebsanlagen konnte die Feuerwehr vorerst verhindern. Geläufig ist das Gebäude vielen als AVE-Zentrale, die 2014 umbenannt wurde und seither Umwelt Service GmbH heißt.

18 Feuerwehren mit rund 250 Einsatzkräften kämpften gegen die Flammen in den Gebäuden, in denen Kunststoffabfälle sortiert werden, berichtete die Polizei. Es wurde Alarmstufe drei ausgerufen, die höchstmögliche in Oberösterreich. Anrainer wurden auf Twitter aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten.

Sachverständige zur Beurteilung der Rauchentwicklung haben ihre Arbeit aufgenommen, berichtete die Feuerwehr. Aktuell sei die Brandursache aber noch unklar. Der Betrieb auf dem nahe gelegen Flughafen war nicht beeinträchtigt.

Der Brand dürfte durch eine Explosion oder eine Verpuffung ausgelöst worden sein. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/BAYER

(APA, red, 10.10.2019)