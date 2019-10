Sprechen Sie Konflikte offen an? Foto: Mixmike Getty Images/iStockphoto

Wie in allen Beziehungen können auch in guten Freundschaften Streitigkeiten aufkommen und schlimmstenfalls die Freundschaft auf Dauer belasten oder sogar dazu führen, dass diese endet. Schwierig vor allem dann, wenn nicht offen darüber gesprochen wird. Konflikte können oft harmlos beginnen, man sieht über das eine oder andere Problem hinweg, spricht erst gar nicht darüber oder verzeiht dem anderen schnell. Doch je länger und häufiger man sich in Situationen mit Freunden unwohl fühlt, desto stärker werden negative Gefühle gegenüber dem anderen. Auch unterschiedliche Lebenssituationen können Einfluss auf Freundschaften haben, und nicht alle halten Veränderungen stand. Userin "Whānau" berichtet von ihren Erfahrungen mit einer Freundin:

Gespräche können helfen

Eigene Schwächen oder fehlendes Vertrauen in nahestehende Personen können nicht zuletzt zu Konflikten beitragen oder diese verstärken. Aber auch ein unterschiedliches Verständnis von Freundschaft und einhergehende falsche Erwartungen an die andere Person können die Basis für Konflikte sein. Das Gespräch mit den Freunden zu suchen, den eigenen Standpunkt darzulegen und auch die Meinung des Gegenübers anzuhören sind Möglichkeiten, um Konflikte zu bereinigen.

Wie gehen Sie mit Konflikten im Freundeskreis um?

Sprechen Sie offen darüber, oder finden die Streitigkeiten eher unterschwellig und vorwiegend unausgesprochen statt? Sehen Sie die Schuld bei Ihren Freunden oder auch bei sich selbst? Wie gehen Sie mit Kritik von Freunden um? Und konnten Sie durch Gespräche über Konflikte eine Freundschaft retten? (mawa, 15.10.2019)