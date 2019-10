Patricia Pawlicki soll als Moderatorin zum ORF-"Weltjournal" wechseln. Foto: screenshot

Wien – Patricia Pawlicki – bisher Moderatorin der ORF-Parlamentssendung "Hohes Haus" und Ehefrau von Neos-Politiker und Ex-"Kurier"-Chefredakteur Helmut Brandstätter – soll ab November zum "Weltjournal" wechseln und auch Moderationen von "Runden Tischen" zu EU- und Auslandsthemen übernehmen, berichtet die "Kleine Zeitung".

Pawlicki legte wie berichtet wegen Brandstätters Neos-Kandidatur im September eine Pause beim "Hohen Haus" ein. Beim "Weltjournal" soll sie Cornelia Vospernik nachfolgen, die künftig für den ORF wieder als Korrespondentin tätig sein soll. Laut "Salzburger Nachrichten" könnte sie künftig aus Rom berichten, auch ORF-Auslandschef Andreas Pfeifer werde für diesen Job gehandelt.

Die Außenstelle in Rom als auch die in Berlin seien ORF-intern ausgeschrieben worden. Deutschland-Korrespondentin Hanna Sommersacher kehrt laut "SN" nach Wien zurück, als Nachfolge in Berlin wird Radio-Wirtschaftsredakteur Volker Obermayr gehandelt. (red, 10.10.2019)