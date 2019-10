Abermals lässt der Bundesrat mit einem Veto aufhorchen. Die Entscheidung schimmert in rot-grün. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Der Bundesrat ist abermals in den Fokus medialer Berichterstattung gerückt. Nachdem die Länderkammer im Frühjahr in einem historischen Veto die Biomasseregelung gekippt hatte, brachte sie am Donnerstag die sogenannte Schuldenbremse zu Fall. Die SPÖ und die Grünen haben die von ÖVP, FPÖ und Neos gewünschte Verankerung in der Verfassung jener Regelung, die das Haushaltsdefizit begrenzt, verhindert. Die roten und grünen Bundesräte verweigerten dem Plan ihre Zustimmung, womit die im Bundesrat notwendige Verfassungsmehrheit nicht zustande kam.

Die Verfassungsmehrheit im Bundesrat wäre nötig gewesen, da das geplante Verfassungsgesetz den Ländern und Gemeinden fixe Obergrenzen für die Neuverschuldung vorschreiben würde. Im Bundesrat verfügt die SPÖ alleine über die nötige Sperrminorität von 21 Mandaten, die Grünen stellen zwei Abgeordnete. Alle Bundesräte von SPÖ und Grünen stimmten gegen die Regelung, insgesamt gab es 23 Nein- und 38 Ja-Stimmen in der 61 Sitze starken Länderkammer. Die Zweidrittelmehrheit ist damit nicht gegeben.

Erste Politische Reaktionen

"Die heutige Blockade im Bundesrat ist ein wichtiger und richtiger Schritt", sagt Markus Marterbauer, Chefökonom in der Arbeiterkammer Wien. Denn eine Schuldenbremse sei ökonomisch und ökologisch unvernünftig.

Als "absolut unverantwortlich und zukunftsvergessen" bezeichnet Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer das Nein von Rot-Grün: "Gerade in Zeiten einer drohenden Rezession zeigt sich leider eindrücklich, dass eine Schuldenbremse dringend notwendig ist. Noch besser wäre, wir hätten sie schon vor Jahren beschlossen."

Veto gegen Biomasse

Im Februar dieses Jahres ereignete sich, was man als Präzedenzfall bezeichnen könnte. Der Bundesrat brachte erstmalig in der Historie ein Gesetz zu Fall. Konkret ging es um die Verlängerung der auslaufenden Biomasseförderungen. Die 21 SPÖ-Abgeordneten blockierten damals die Materie. (APA, red, 10.10.2019)