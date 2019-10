David Alaba ist nicht einsatzfähig. Foto: APA/Jäger

Wien – Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft muss am Donnerstagabend im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel ohne David Alaba auskommen. Der Legionär von Bayern München wurde nach seinem Haarriss in der Rippe für die Partie nicht rechtzeitig fit. Das bestätigte der ÖFB am frühen Nachmittag auf Twitter.

Alaba werde "im Stadion sein und die Mannschaft unterstützen", gab der Verband bekannt. Zuvor hatte die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, der 27-Jährige sei frühzeitig vom Nationalteam abgereist und werde auch beim folgenden EM-Quali-Spiel am Sonntag in Slowenien nicht dabei sein. Dazu äußerte sich der ÖFB am Donnerstag vorerst nicht. (APA, 10.10.2019)